Milan all’assalto: il difensore incontra l’agente

In serata confronto tra un obiettivo del club rossonero e il suo procuratore: si attendono nuovi sviluppi nei prossimi giorni.

Il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal non basta, il Milan vuole prendere un altro difensore centrale. L’idea è quella di assicurarsi un rinforzo importante sia per il presente sia per il futuro, non ha semplice “toppa” per tamponare l’emergenza che si è venuta a creare a causa dei tanti infortuni.

Uno dei nomi nella lista di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio è Lilian Brassier, 24enne del Brest con un contratto in scadenza a giugno 2025. Il club francese continua a chiedere più di 10 milioni di euro, cifra oltre la quale i rossoneri non vorrebbero andare consideratala situazione contrattuale del giocatore. Ma c’è un altro nome in cima alle preferenze della dirigenza: Alessandro Buongiorno.

Calciomercato Milan, Buongiorno a cena con il procuratore

Il 24enne del Torino piace tantissimo al Milan, che ha già avviato i primi contatti e spera di fare il colpo già in questa sessione invernale del calciomercato. Operazione difficilissima, visto che Urbano Cairo valuta il cartellino 35-40 milioni e non vorrebbe venderlo a gennaio.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha confermato che i rossoneri stanno preparando l’assalto. In settimana dovrebbe arrivare la prima offerta ufficiale, con soldi e il cartellino di Lorenzo Colombo messi sul tavolo. Intanto, stasera Buongiorno aveva in programma una cena a Milano con il suo agente Giuseppe Riso per capire come muoversi. Il noto procuratore vuole sapere quali siano i margini per una trattativa con il Milan, dato che il suo assistito aveva già detto no all’Atalanta la scorsa estate.

Cairo nei giorni scorsi aveva dichiarato sia di non volerlo cedere sia che il difensore vuole rimanere a Torino. Trattativa complicata, però la società di via Aldo Rossi intende provarci. Buongiorno rappresenterebbe sicuramente un ottimo rinforzo per la difesa di Stefano Pioli. Un investimento per l’immediato e per il futuro.