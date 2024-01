Milan, colpo in Argentina: clausola rescissoria abbordabile

Il club rossonero guarda anche in Sud America per rinforzare la mediana: spunta un nome molto interessante per la squadra di Pioli.

Ceduto Rade Krunic al Fenerbahce, ci si domanda se alla fine il Milan prenderà un centrocampista in questa finestra invernale del calciomercato. Ci sono indiscrezioni contrastanti sull’argomento.

Da un lato esiste la possibilità che il club rossonero decida di non intervenire, promuovendo definitivamente Kevin Zeroli dalla Primavera. Il 19enne di Busto Arsizio è aggregato alla Prima Squadra da un po’ e ha esordito sia in Serie A sia in Coppa Italia. Dall’altro lato, se ci dovesse essere una buona occasione, non è escluso che la dirigenza possa rinforzare la mediana con un nuovo volto.

Calciomercato Milan, nuova idea dal Boca Juniors per il centrocampo

Secondo quanto riportato da elcrackdeportivo.com.ar, il Milan ha messo gli occhi su Cristian Medina. Il 21enne argentino milita nel Boca Juniors e ha un contratto in scadenza a giugno 2027. La richiesta degli Xeneizes è di 15 milioni di dollari (13,7 milioni di euro), cifra corrispondente alla clausola di risoluzione, altrimenti il giocatore non lascerà Buenos Aires. Il presidente Juan Roman Riquelme e l’allenatore Diego Martinez vorrebbero evitare la cessione di un titolare del centrocampo.

Medina interessa anche all’Inter, che ha chiesto informazioni nelle scorse settimane. Il calciatore piace molto a Javier Zanetti, che potrebbe essere coinvolto direttamente nella trattativa per convincere il connazionale a scegliere il progetto nerazzurro. L’Inter ha spesso avuto una certa predisposizione a prendere giocatori argentini, anche se oggi in organico c’è solo Lautaro Martinez.

Anche Inter Miami e Botafogo si sono fatte avanti per Medina, che ovviamente preferirebbe l’Europa come destinazione. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a lui e al Boca Juniors. Oltre a lui, il Milan ha messo nel mirino un altro calciatore della squadra di Martinez: Nicolas Valentini.

Com’è noto, il club rossonero è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e sicuramente ne prenderà uno prima della fine della finestra invernale del calciomercato. Il 22enne argentino ha un contratto in scadenza a dicembre 2024, dunque può partire per un prezzo abbordabile a gennaio. È un’occasione interessante, anche se non è l’unico profilo nella lista di Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani. Pure Fiorentina, Lazio e Roma hanno preso contatti per Valentini. Vedremo se il suo futuro sarà in Serie A.