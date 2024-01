Milan, Giroud glissa sul rinnovo: tentazione USA

Non del tutto convinto di rinnovare il contratto con il Milan Olivier Giroud. L’attaccante francese è in scadenza a giugno 2024.

Milan sempre più ai piedi di Olivier Giroud. Nonostante l’età e l’idea dei tifosi di prendere un altro attaccante, l’ex Arsenal è un giocatore imprescindibile per la squadra e non solo perché l’unico centravanti di livello a disposizione. Il francese è fondamentale per la fase offensiva dei rossoneri, per le sue qualità nella protezione della palla, nel relazionarsi coi compagni e nelle sponde (come nel caso del gol di Theo Hernandez con la Roma).

Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e c’è grande incertezza su quello che sarà il suo futuro. Per adesso non sembra esserci una trattativa concreta per il rinnovo: se ne riparlerà fra qualche mese. La sensazione è che le strade a fine anno possano dividersi, anche se c’è chi lo vorrebbe ancora in rossonero come chioccia di un nuovo e più giovane attaccante.

Rinnovo Giroud, le ultime

Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe infatti in mente di prolungare il contratto di Giroud. La dirigenza vuole ripartire sì da un progetto giovani, ma senza tralasciare l’importanza dei cosiddetti senatori. Il francese è uno di questi e dunque Giorgio Furlani è pronto ad incontrarlo per proporgli almeno un altro anno di accordo.

Stavolta però a tentennare su questa decisione è Giroud stesso. Infatti, nonostante il legame molto forte del numero 9 con la piazza rossonera, c’è un’ipotesi parallela che sembra intrigare maggiormente l’attaccante. Negli ultimi mesi alle sue orecchie sono arrivati sondaggi di alcuni club statunitensi, della Major League Soccer.

L’idea di chiudere la carriera negli States, come fatto da altri campioni internazionali come Beckham, Messi o Higuain, non dispiace affatto né a Giroud né alla sua famiglia, che è favorevole al trasferimento oltreoceano. Per questo motivo Olivier non è più così convinto di restare al Milan oltre il 2024, ma i dialoghi con la dirigenza potrebbero anche spingerlo alla permanenza.

Intanto di recente Giroud ha continuato a battere diversi record: contro la Roma ha segnato la sua 10ª rete in campionato, diventando così l’unico marcatore europeo (nei top campionati del continente) a raggiungere la doppia cifra per 14 stagioni consecutive. L’ultimo milanista a segnare così tanto per almeno tre anni consecutivi era stato il brasiliano Alexandre Pato.