Milan, prestito interrotto e nuova cessione: trattative in corso

Dopo pochi mesi, si preannuncia un altro rientro anticipato in casa rossonera: ma si lavora già al nuovo trasferimento.

I tifosi del Milan si aspettano almeno un paio di colpi da qui alla fine della sessione invernale del calciomercato, ma sono previste anche operazioni in uscita. Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani sono al lavoro.

Tra coloro che dovrebbero lasciare Milanello c’è Luka Romero, che nella prima parte di stagione ha trovato poco spazio. Il Como e il Venezia si sono fatti avanti per un prestito secco, tocca all’esterno argentino decidere se accettare di trascorrere i prossimi mesi in Serie B per giocare con continuità. Pure il Lecce ha richiesto l’ex di Maiorca e Lazio.

Un altro che potrebbe partire è Davide Bartesaghi, per il quale c’è stato un sondaggio del Monza. Anche nel suo caso il Diavolo valuta la possibilità di cederlo in prestito secco per consentirgli di avere più spazio nella seconda metà della stagione.

Milan, ritorna all’Inghilterra e riparte

Ma c’è un ulteriore giocatore di proprietà del Milan che sembra destinato a cambiare squadra: Devis Vasquez. Il 25enne portiere colombiano ha trascorso questi mesi in prestito allo Sheffield Wednesday, che è pronto a liberarsene. Dopo un inizio da titolare, poi non ha più giocato. L’ultima presenza ufficiale risale al 3 ottobre 2023.

In totale 10 presenze e 17 gol subiti con la squadra che è terzultima in Championship. L’allenatore Danny Rohl sta preferendo Cameron Dawson come numero 1, inoltre a Sheffield è anche arrivato il 19enne James Beadle in prestito dal Brighton. Non c’è più spazio per Vasquez, ormai completamente fuori dal progetto tecnico. L’unica soluzione è trovare un’altra sistemazione che gli consenta di tornare ad avere chance di giocare.

Stando a quanto spiegato da Sky Sport, il Milan sta dialogando con lo Sheffield Wednesday per risolvere anticipatamente il prestito del colombiano. Nel frattempo si lavora anche per cercare un’altra squadra. Il club rossonero non ha intenzione di interrompere l’accordo con gli inglesi con il rischio di dover tenere Vasquez fino a fine stagione. È importante individuare una soluzione alternativa.

Vedremo se ci saranno delle richieste in Europa, altrimenti un’idea potrebbe essere un prestito in Sud America, magari proprio nella “sua” Colombia. Il Milan aveva preso Devis a gennaio 2023 dal Guaranì, squadra del Paraguay. Una spesa da circa 500 mila euro. Per tornare nel giro della nazionale colombiana ha bisogno di giocare.