Milan, un altro colpo dal Chelsea: ritorno di fiamma per il difensore

Asse sempre caldo fra Chelsea e Milan: potrebbe concretizzarsi un altro affare dopo Pulisic, Loftus-Cheek e tanti altri. Ecco il difensore

Iniziano ad essere tanti i nomi ed i profili accostati al Milan nel mercato di gennaio, soprattutto per quanto riguarda la caccia al difensore centrale che Stefano Pioli tanto desidera per rinforzare il reparto.

L’identikit del calciatore che serve ai rossoneri è ben chiaro: la ricerca è focalizzata su un centrale affidabile, possibilmente piuttosto giovane d’età, che sappia giocare nella linea a 4 e all’occorrenza anche da terzino. Non a caso i due profili maggiormente seguiti nelle ultime ore sono quelli di Alessandro Buongiorno del Torino e del francese Lilian Brassier del Brest.

Difficoltà ad arrivare ad entrambi, come riferisce il sito Alfredopedulla.com. Il capitano del Toro piace molto ma ha costi esageratamente elevati, se ne riparlerà in estate. La rivelazione francese è valutato almeno 15 milioni tra parte fissa e bonus, con il Milan che non vorrebbe investire cifre troppo importanti. Fra le opportunità c’è un ritorno di fiamma, che ha poco spazio nel Chelsea. Potrebbe così concretizzarsi un altro colpo dai Blues.

Dal Chelsea al Milan, ecco il difensore

L’ultimo profilo accostato al Milan per la difesa arriva dalla Premier League e sembrerebbe essere un’occasione davvero intrigante. Agenti ed intermediari di mercato avrebbero proposto ai rossoneri il prestito di Trevor Chalobah, centrale in uscita dal Chelsea.

Il calciatore sta trovando poco spazio nella formazione di Pochettino e ha chiesto ai suoi procuratori di trovargli nuove soluzioni sul mercato di riparazione. Chalobah è stato proposto anche al Napoli, che sta realmente valutando l’affondo sul calciatore inglese. Il Milan si potrebbe inserire nelle prossime ore, visti i buoni rapporti con il Chelsea e le recenti operazioni concluse positivamente per Pulisic e Loftus-Cheek, o come quelle degli anni passati (Tomori e Giroud).

Le caratteristiche del classe ’99 cresciuto con la maglia dei Blues potrebbero essere adatte a rimpolpare la difesa del Milan. Infatti il longilineo centrale ha giocato in carriera anche da terzino destro e persino da mediano, denotando ottime qualità con la palla ai piedi e nel senso della posizione.

Chalobah viene valutato sui 15-18 milioni di euro, ma come detto sia Milan che Napoli sarebbero interessate al momento a prenderlo in prestito, eventualmente fissando un diritto di riscatto per l’estate prossima. In questa stagione è stato vittima di una lesione muscolare che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, ma da fine dicembre è rientrato ad allenarsi a pieno ritmo, magari con l’intento di iniziare una nuova avventura.