Simeone lo scippa subito al Milan: offerta esagerata, tutta colpa di Correa

Diego Pablo Simeone sta facendo il massimo per convincere l’Atletico ad acquistare l’attaccante. Ormai è in pole. Il Milan vede la beffa all’orizzonte.

Il Milan sa bene che in estate servirà rinnovare il parco attaccanti. Con Olivier Giroud 38enne non si può pretendere che questo faccia ancora il titolare per molto tempo. Il suo contratto tra l’altro è in scadenza proprio a giugno, e non è ancora chiaro se rinnoverà per un altro anno o accetterà qualche ricca proposta dall’America. Inoltre, il Milan aspetta risposte ancora più convincenti da Luka Jovic, il quale l’estate scorsa ha firmato un contratto annuale.

Situazione tutta in divenire dunque per il reparto d’attacco del Milan, con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada già al lavoro per trovare i giusti profili che possano arrivare a Milanello e garantire gol e prestazioni alla squadra. Sappiamo bene che i nomi nella lista dei desideri sono molteplici. Quello che piace di più, è indubbio, è Jonathan David del Lille. In estate, il canadese sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto col club francese, e diverse fonti sono pronte a scommettere che abbia già un accordo coi rossoneri.

Ma non soltanto David. Il Milan continua a non perdere di vista Serhou Guirassy dello Stoccarda, come il talentassimo e giovane attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez. Ma bisogna stare molto attenti alla concorrenza. L’Atletico Madrid di Simeone è pronto a superare il Milan.

Atletico Madrid, vendono Correa per accontentare Simeone

Sì, Santiago Gimenez è attualmente uno dei giovani più emergenti del panorama europeo. Un centravanti di lusso, classe 2001 e con uno strabiliante fiuto del gol. Solo in questa stagione ha segnato 21 reti in 23 presenze, con anche 5 assist all’attivo. Il Feyenoord sa di avere un assoluto talento tra le mani, come è anche consapevole dell’interesse di diverse big. Il Milan è tra queste, ma è l’Atletico Madrid che si sta muovendo nell’immediato per strappare un accordo al giocatore per l’estate.

Gimenez, argentino, è un pallino di Diego Pablo Simeone, che lo vorrebbe quanto prima a Madrid a giocare per lui. L’Atletico Madrid, spiega okfichajes.com, ha già la strategia per accontentare le richieste economiche del Feyenoord: cedere Angel Correa in Arabia Saudita e incassare i 50 milioni di euro che poi verrebbero subito utilizzati per l’acquisto dell’attaccante classe 2001.

Dal suo canto, Santiago Gimenez è già entusiasta della corte spietata di Simeone ed è pronto fare il salto a soli 22 anni in una big europea. L’Atletico Madrid è già in contatto col Feyenoord, e aspetta solo la giusta apertura degli olandesi per fare all in sul talento argentino. Per il Milan, pare ci siano poche possibilità di vincere la corsa a Gimenez.