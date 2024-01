Contatti continui con Conte: lo soffiano al Milan

Intrecci in panchina. Anche la Roma è sulle tracce di Antonio Conte: la risposta del tecnico italiano. Il Milan resta sullo sfondo

Sarà un’estate davvero calda per il mondo degli allenatori. In Serie A possono cambiare davvero parecchie panchina.

Quella del Milan è stata in bilico per parecchio tempo. Stefano Pioli è stato messo in discussione soprattutto dopo il pareggio contro la Salernitana, ma i risultati positivi in campionato hanno evitato un esonero immediato. Il Milan con il successo contro la Roma è ben saldo al terzo posto: sono otto i punti di vantaggio sulla Fiorentina, quarta, e nove sulla quinta piazza, occupata da Atalanta e Lazio. Il futuro della panchina del Milan si deciderà, dunque, a Maggio.

Oggi in pochi credono nella conferma di Pioli, ma il mister di Parma ha ancora qualche carta da giocarsi per tenersi il posto. Nel frattempo i tifosi sognano Antonio Conte, ma non disdegnerebbero Thiago Motta, che tanto bene sta facendo alla guida del Bologna.

Come detto, però, è presto per parlare della panchina del Milan. Tutti in Via Aldo Rossi, sono concentrati sull’attuale stagione, ma ci sono squadre che si stanno muovendo per il futuro.

Lo sta facendo da tempo il Napoli, che ci ha provato più volte per Antonio Conte, ma senza successo. Ora si torna a parlare dell’ex allenatore del Tottenham alla guida della Roma. Dopo l’esonero di Mourinho, i giallorossi hanno deciso di ripartire da Daniele De Rossi, ma per l’estate il sogno è Conte. Come riporta La Repubblica, i contatti tra Dan e Ryan Friedkin con il tecnico italiano sono continui, ma al momento non è arrivato il sì da parte dell’ex Inter e Juventus.

Milan, il futuro di Pioli in Italia: il punto della situazione

Proprio Stefano Pioli, in queste ore, è stato accostato anche alla panchina della Roma. E’ evidente che se il tecnico di Parma dovesse davvero separarsi dal Milan, non faticherebbe a trovare una nuova squadra.

I giallorossi guardano anche ad altri profili, come può essere Thiago Motta. Lo stesso sta facendo il Napoli, sapendo che il sogno Conte appare destinato a rimanere tale. Gli azzurri seguono così con interesse Farioli, ma anche Palladino. Tecnici che in queste settimane sono stati accostati anche al Milan. Attenzione dunque ai movimenti in panchina del Diavolo, della Roma e del Napoli. Ci aspetta una primavera calda con intrecci tra le tre squadre.