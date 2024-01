Milan decisivo: Mourinho esonerato, è ufficiale

Ultim’ora clamorosa: la Roma ha deciso di esonerare José Mourinho. Il tecnico giallorosso se ne andrà con effetto immediato.

Mattinata burrascosa in casa Roma. Con grande sorpresa di tutti, il club giallorosso poco fa ha annunciato l’esonero di José Mourinho, ovvero l’allenatore giallorosso, il quale era già in scadenza di contratto al prossimo giugno.

Sul sito ufficiale asroma.com, la società di Trigoria ha ufficializzato la drastica decisione con un comunicato. La famiglia Friedkin ha voluto ringraziare Mourinho per il suo lavoro così: “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato”.

Mourinho paga per ultimo lo scotto della netta sconfitta di San Siro con il Milan per 3-1, arrivata nel posticipo di domenica sera. Ma soprattutto sono stati decisivi sia la classifica attuale di Serie A, che vede la Roma nona con soli 29 punti, e l’eliminazione prematura in Coppa Italia.

Il portoghese ex Inter era diventato allenatore della Roma nell’estate 2021, portando successivamente i giallorossi a vincere la Conference League ed a giocarsi lo scorso anno la finale di Europa League. Pessimo invece il suo trend contro il Milan di Pioli, che lo ha visto sconfitto in 4 occasioni e pareggiare 2 volte.