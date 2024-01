Chukwueze ceduto? Arriva l’annuncio: “Ho bisogno di…”

Non ha impressionato in maglia rossonera: interpellato sulla sua situazione, il nazionale nigeriano ha dato delle risposte molto chiare.

La stagione di Samuel Chukwueze al Milan non è certamente positiva. Ci si aspettava qualcosa di più da un giocatore inseguito a lungo e pagato 20 milioni di euro più 7-8 di bonus. Sicuramente l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori tra ottobre e novembre è stato un ostacolo, però l’esterno 24enne può e deve fare di più.

Finora ha totalizzato 2 gol e 1 assist in 19 presenze stagionali. Entrambe le reti sono state realizzate in Champions League, la prima nella sconfitta 3-1 contro il Borussia Dortmund a San Siro e la seconda è servita a vincere 2-1 in casa del Newcastle United, vittoria che ha permesso ai rossoneri di rimanere in Europa. Il buon rendimento di Christian Pulisic lo sta costringendo a essere una riserva, ma deve essere bravo a sfruttare meglio le occasioni concesse da Stefano Pioli.

Chukwueze risponde ai rumors sull’ipotesi cessione

In questo momento Chukwueze si trova in Costa d’Avorio per giocare la Coppa d’Africa assieme alla sua Nigeria. Il debutto nella competizione è stato deludente, visto che la squadra ha pareggiato 1-1 contro la modesta Guinea Equatoriale. L’ala offensiva del Milan è partita dalla panchina ed è subentrata al 69′, senza riuscire a incidere particolarmente. Le prossime partite saranno contro Costa d’Avorio e Guinea-Bissau.

Chukwueze dal ritiro della sua nazionale ha parlato del suo futuro, smentendo l’ipotesi di un trasferimento in questa finestra invernale del calciomercato: “Non me ne vado – riporta soccernet.ng – perché ho bisogno di mettermi alla prova. Mi hanno comprato per una bella somma. Lasciare il Milan significherebbe allontanarmi dalle mie responsabilità. Devo solo concentrarmi e lavorare sodo. È un grande club, quindi devo mostrare il mio potenziale. Se non ci avessi voluto giocare, non avrei firmato per il club”.

L’ex Villarreal ha le idee chiare: vuole rimanere al Milan e dimostrare di valere i soldi spesi per il suo acquisto. In realtà, in Italia non si è mai parlato di una possibile cessione, Pioli e la dirigenza credono in lui e si aspettano prestazioni migliori nella seconda metà della stagione. Magari rientrerà più galvanizzato dalla Coppa d’Africa, se dovesse riuscire a fare bene con la Nigeria.