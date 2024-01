Irrompe il Bayern Monaco: il Milan adesso ha fretta

Inserimento forte del Bayern Monaco sull’obiettivo dichiarato del Milan. Ora la questione si fa sempre più interessante e delicata.

Sono diversi i club che in questa sessione di calciomercato invernale stanno cercando di rinforzarsi e mettere a segno quei colpi che possono di fatto migliorare l’economia della propria rosa. Non solo in Italia: anche alcune big europee hanno questa esigenza.

Lo dimostra la caccia ad un nuovo centrale difensivo da parte del Bayern Monaco. La formazione tedesca, vera e propria potenza del calcio europeo, ha bisogno di prendere un difensore a gennaio. L’infortunio di De Ligt e la partenza di Kim Min-Jae in Coppa d’Asia hanno creato un vuoto consistente nel reparto.

Il Bayern in realtà si è già assicurato Eric Dier, difensore dai piedi buoni del Tottenham, ma l’intenzione del tecnico Thomas Tuchel è di avere anche un altro difensore a disposizione, possibilmente mancino naturale. Proprio in tal senso si segnala l’inserimento dei bavaresi su un obiettivo ricercato da tempo anche dal Milan.

Il Bayern prova il sorpasso su Buongiorno: le ultime

Secondo ciò che riporta Footmercato.net, il Bayern Monaco sarebbe molto interessato al difensore italiano Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino è il nuovo obiettivo della squadra tedesca per completare il pacchetto dei centrali. Una notizia che non farà certamente piacere al Milan, che da giorni ha puntato forte su Buongiorno.

Un tentativo di sorpasso molto pericoloso per i rossoneri, visto che nelle ultime ore le trattative per Buongiorno sembrano aver preso la strada giusta. Infatti il calciatore classe ’99 è stato avvistato ieri sera a Milano con il suo agente, pronto a dire sì alla proposta economica del Milan.

La tentazione estera potrebbe essere piuttosto forte, visto che il Bayern Monaco gli proporrà un contratto molto conveniente e soprattutto l’opportunità di giocare in Champions League da subito e da protagonista. In passato altri due club internazionali come Chelsea e PSG si erano interessati a Buongiorno, senza però ricevere alcuna apertura da parte del Torino.

Il Milan, per evitare un sorpasso clamoroso del Bayern, dovrà accelerare le operazioni per non lasciarsi sfuggire colui che è considerato l’obiettivo numero uno di gennaio. Dopo l’ok di Buongiorno al trasferimento serve quello di Urbano Cairo: i rossoneri hanno messo sul piatto circa 20 milioni più il cartellino di Lorenzo Colombo per accontentare il Torino. Nei prossimi giorni si capirà se la proposta è abbastanza o servirà un rilancio dopo l’inserimento del club tedesco.