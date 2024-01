La rivelazione su Conte: “Sta aspettando il Milan”

Antonio Conte avrebbe messo nel mirino il Milan. Il tecnico ex Nazionale sembra aver preso la decisione sul suo futuro di carriera.

Nella lista degli allenatori attualmente svincolati e senza occupazione, spicca il nome di Antonio Conte. L’ex tecnico della Nazionale italiana è infatti il profilo più altisonante tra gli attualmente ‘liberi’. Non a caso diversi club sognano di poterlo ingaggiare nel prossimo futuro.

Il nome di Conte è stato accostato anche al Milan in vista della prossima stagione. Tutto sembra suggerire la fine dell’era Stefano Pioli al termine di questo campionato ed il profilo dell’ex Inter e Juve è il preferito dall’ambiente rossonero. Un tecnico forte, vincente, pronto a dare un’impronta solida alla propria squadra.

Tanti però i rumors sul futuro di Conte, che non piace solo al Milan. Vi sono infatti altre società che continuano a corteggiarlo a distanza, anche se l’allenatore leccese ha dettato una condizione: non è attratto dai progetti in corso d’opera, preferendo invece accettare proposte all’alba della nuova stagione.

Conte aspetta il Milan, l’annuncio

A parlare del destino professionale di Antonio Conte nelle scorse ore è stato un suo ex compagno di nazionale. Ovvero Luigi Di Biagio, ex centrocampista di Inter e Roma e titolare azzurro tra gli anni ’90 e 2000, proprio in concomitanza del suo collega pugliese.

Interpellato da Tv Play, Di Biagio ha fatto il punto sulle possibili destinazioni di Conte da allenatore. Sono tre le squadre italiane fortemente interessate a lui, anche se ci sarebbe una preferenza particolare: “Antonio non avrebbe accettato adesso la Roma, aspetta giugno perché è ancora sotto contratto. Conte poi attende prima Juve e Milan. In passato è stato vicino alla Roma. Verrebbe di corsa alla Roma, ma si guarda in giro. Mi auguro l’arrivo di Antonio, ma solo se De Rossi non venisse confermato a giugno”.

Le priorità di Conte sono dunque la sua ex squadra storica, la Juventus, ed il Milan. Al momento però i bianconeri non sembrano intenzionati ad allontanare Massimiliano Allegri, visto che l’attuale tecnico juventino sta facendo un gran lavoro in campionato, essendo in piena lotta Scudetto.

Diversa la situazione del Milan, che come detto potrebbe decidere di cambiare guida tecnica a giugno e dare il benservito a Pioli dopo quasi 5 anni. Il matrimonio tra Conte ed i rossoneri non è affatto impensabile ed ogni giorno che passa arrivano conferme in tal senso.