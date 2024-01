Milan, svolta Jimenez: il Real pensa in grande

Il Real Madrid pensa in grande per il futuro della sua fascia destra. Blacos pronti al colpaccio. Può essere una svolta per il Milan e Alex Jimenez.

Il Milan ha scoperto di avere a disposizione un notevole terzino che può far dormire sonni tranquilli al Milan e ai suoi dirigenti per i prossimi anni. L’emergenza infortuni in difesa ha obbligato Stefano Pioli a richiamare diversi elementi dalla Primavera di Ignazio Abate, e tra questi è arrivato in Prima Squadra Alex Jimenez, talentosissimo terzino destro con la grande capacità di saper occupare anche la fascia opposta. Jimenez in queste sue uscite con i grandi ha infatti occupato la sinistra della difesa, prendendo il posto di Theo Hernandez.

Le sue prestazioni sono state sufficienti, soprattutto quella in Coppa Italia contro il Cagliari, in cui Alex ha strappato una miriade di consensi. Il Milan si è dunque accorto che con lui in rosa, a 19 anni, si può tranquillamente evitare di acquistare un altro terzino sinistro per il ruolo di vice Theo Hernandez. Non è un caso che la pista conducente a Juan Miranda del Real Betis è stata presto accantonata.

Ma Alex Jimenez è comunque un giocatore di proprietà del Real Madrid. Il Milan lo ha prelevato in prestito dai blancos in estate, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Dopo queste prime due apparizione con i big, il club rossonero si è presto convinto di esercitare il riscatto per il 19enne spagnolo, ma bisogna tener conto della recompra a disposizione dei blancos.

Jimenez, il Milan teme la recompra del Real ma…

Il Milan nelle prossime settimane parlerà col Real Madrid per acquistare Jimenez a titolo definitivo esercitando il riscatto, ma nella stipula dell’accordo è stato inserito un controriscatto in favore dei blancos valido sino al 2026. Insomma, anche se il Diavolo acquisterà a titolo definitivo Alex, non potrà dormire sonni tranquilli per i prossimi due anni, dato che in qualsiasi momento Florentino Perez potrebbe decidere di riprendersi il gioiellino della fascia. Però c’è un grosso ma venuto fuori nelle ultime ore.

Come riporta fichajes.net, il Real Madrid ha puntato forte un profilo di prestigio mondiale per il post Dani Carvajal (oggi 32enne). E non è Alex Jimenez. Florentino Perez e i suoi uomini mercato sono pronti a concentrare tutte le loro forze nell’acquisto di Trent Alexander-Arnold dal Liverpool. È il 25enne inglese il prescelto per far la fortuna della fascia destra di qui ai prossimi anni.

Una notizia che può dirla soltanto bene al Milan. Il contratto di Alexander-Arnold con i Reds scadrà il prossimo anno, e dunque il Real spera di aggiudicarselo magari in estate a costi non elevati. Il Liverpool spinge forse per il suo rinnovo, ma il talento mondiale della fascia destra potrebbe vacillare dinnanzi all’interesse dei blancos.