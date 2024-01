@ML – Milan, Udinese nel mirino: le ultime su Florenzi

Il Milan è tornato a lavorare a Milanello in vista della trasferta di Udinese. I rossoneri scenderanno in campo sabato sera contro i bianconeri

Secondo giorno di allenamento a Milanello per la squadra di Stefano Pioli. Il Milan, tornato ieri a lavorare al centro sportivo di Carnago, si è ritrovato per continuare a preparare la sfida contro l’Udinese, in programma sabato sera alle 20.45.

Il Diavolo scenderà in campo in trasferta per la seconda giornata del girone di ritorno. Un match ostico per Calabria e compagni, che hanno sempre avuto difficoltà a giocare contro i bianconeri. L’Udinese non sta certo attraversando un grande momento, ma all’andata è riuscita ad imporsi a San Siro. Lo scorso anno arrivò la netta vittoria per 3 a 1 a testimonianza, che l’Udinese rappresenta davvero una bestia nera per il Diavolo.

Il Milan si presenterà in Friuli, reduce dall’importante successo contro la Roma, un 3 a 1 che ha ridato entusiasmo all’ambiente e che ha permesso di blindare il terzo posto. Guardare in avanti, oggi, appare molto complicato, ma l’obiettivo è provare a rosicchiare qualche punto a Inter e Juventus. Per farlo, chiaramente, non si potrà più sbagliare.

Contro l’Udinese, la formazione non dovrebbe essere diversa da quella ammirata contro i giallorossi. Pioli è così pronto a dar fiducia a Yacine Adli, grande trascinatore di domenica sera, al fianco di Tiijani Reijnders. Ruben Loftus-Cheek continuerà ad agire da trequartista, con Rafa Leao e Christian Pulisic sugli esterni. Servono risposte importanti dal portoghese a secco da troppo tempo in campionato. Sarà lui l’osservato speciale. In avanti, il reparto offensivo sarà chiaramente completato da Olivier Giroud.

Milan, le scelte in difesa di Pioli

Anche in difesa, davanti a Mike Maignan, non dovrebbero esserci cambiamenti, con Theo Hernandez pronto a giocare ancora sulla sinistra. Al centro vanno verso la conferma Matteo Gabbia e Simon Kjaer. Sulla destra, ovviamente, Davide Calabria.

Il terzino è finito nel mirino della critica, ma ad oggi appare difficile l’impiego di Terracciano al suo posto. E’ vero che Pioli ha ammesso di aver provato l’ex Verona come esterno, ma in questo momento il capitano è nettamente in vantaggio.

Da escludere, inoltre, l’impiego di Alessandro Florenzi. Il calciatore, fermatosi contro l’Empoli, anche oggi, come appreso da MilanLive.it, ha svolto un lavoro personalizzato.