Pioli avversario del Milan: subito un’altra panchina dopo l’addio

Il futuro di Stefano Pioli al Milan è tutto da scrivere, ma in questi giorni si registra l’interesse di diverse squadra. Il tecnico di Parma potrebbe ripartire da una big

Sarà un’estate calda per gli allenatori in Serie A. Diverse squadre sono pronte a cambiare tecnico e non mancano le big alla ricerca di un nuovo allenatore.

Sono davvero bollenti, in questi giorni, soprattutto i telefoni di Roma e Napoli, che la loro scelta l’hanno già presa, esonerando Garcia e Mourinho. Sia i giallorossi che gli azzurri hanno deciso di affidarsi a dei traghettatori, che in estate faranno le valigie. E’ impossibile la conferma di Walter Mazzarri, ha qualche piccola possibilità Daniele De Rossi, ma entrambi i club stanno guardando ad una guida di esperienza.

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Antonio Conte, ma il tecnico italiano appare poco propenso ad accettare il corteggiamento di Napoli e Roma. Così, inevitabilmente, si guarda ad altri profili.

E’ Radio Kiss Kiss, a rilanciare il no di Stefano Pioli per il club azzurro. Un’ipotesi quella dell’attuale allenatore del Milan, che starebbe avanzando viste le difficoltà di raggiungere un’intesa con Conte, ma anche con Roberto De Zerbi, altro profilo in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis.

Non va dimenticato, inoltre, che Pioli, nelle scorse ore è stato accostato anche alla panchina della Roma. I giallorossi, che seguono pure Thiago Motta, stanno riscontrando le medesime difficoltà per Conte.

Milan-Pioli, il punto della situazione

Stefano Pioli, comunque andrà, appare, dunque, destinato a continuare ad allenare in una big di Serie A. Il tecnico di Parma, però, proverà in tutti i modi a tenersi stretto il Milan.

Con i rossoneri, d’altronde, ha un contratto in scadenza fino al 30 giugno 2025 e prima della primavera una decisione non verrà presa. Cardinale, arrivato a Milano in occasione del match contro la Roma, ha ribadito la fiducia al suo allenatore. E’ vero che l’obiettivo Champions League è fallito, come quello della Coppa Italia, ma la stagione è ancora lungo.

Lo Scudetto appare un miraggio, ma non bisogna mollare, sperando in qualche passo falso dei nerazzurri. E poi c’è l’Europa League: alzare una coppa al cielo potrebbe rimescolare le carte e cambiare il destino di Pioli.