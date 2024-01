Salta anche Milan-Bologna: il comunicato UFFICIALE

Niente da fare il giocatore del Bologna che dopo l’infortunio sarà costretto a saltare anche la gara contro il Milan. Un’assenza pesantissima per Thiago Motta.

Il Milan affronterà alla prossima giornata di Serie A, la 21esima, l’Udinese di Gabriele Cioffi. Una gara che servirà a riscattare quella d’andata, in cui i bianconeri sono riusciti ad imporsi per 1-0 sul Diavolo a San Siro. Quella sconfitta ha bruciato forte in casa rossonera, ma è stata indubbiamente meritata. Novembre è stato un mese particolare per la squadra di Stefano Pioli, e la disfatta contro l’Udinese è stata una delle tante dimostrazioni.

Sabato sera, ad Udine, il Milan dovrà confermare di essersi rialzato dopo la bella vittoria a San Siro contro la Roma nel big match terminato 3-1. Ma bisognerà sempre rispettare l’avversario, dato che l’Udinese di Cioffi sta mostrando segnali forti di ripresa nelle ultime uscite. Dopo la gara di Udine, il calendario dice che il Milan sarà chiamato ad affrontare il temibile Bologna di Thiago Motta, una formazione che ha sorpreso sin qui, anche se ha abbassato i ritmi nel recente periodo non riuscendo più a far risultato.

Per questo, ci sarà desiderio di rivalsa per la squadra di Thiago Motta, che cercherà in tutti i modi di dimostrare di essere ancora in corsa per l’Europa. Ma il tecnico italo-brasiliano dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori elementi.

Milan-Bologna, il grande ex salta la gara

Bisogna ricordare che il Bologna non giocherà la prossima giornata di Serie A, dunque la 21esima, in quanto il suo avversario, la Fiorentina, sarà in Arabia Saudita a disputare la Supercoppa Italiana. Bologna-Fiorentina è stata per questo posticipata al 14 febbraio. Dunque, la squadra di Thiago Motta avrà praticamente due settimane piene per preparare al meglio al sfida contro il Milan a San Siro. Una buona notizia certamente per i rossoblu, accompagnata però da una pessima.

Come apprendiamo dal comunicato ufficiale del Bologna, il grande ex salterà la sfida di San Siro in programma il 27 gennaio. Parliamo di Alexis Saelemaekers, il belga in prestito al club rossoblu dall’estate. Un vero peccato che non possa presenziare alla gara e far ritorno a San Siro. Ma il brutto infortunio rimediato alla vigilia del match contro il Cagliari è stato più grave del previsto.

Il Bologna ha scritto sul proprio sito che “gli esami cui è stato sottoposto Alexis Saelemaekers hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane”. Dunque, nessun ritorno del belga a San Siro. I tifosi rossoneri era già pronti ad accoglierlo con applausi, dato che di lui non si potrà mai dire o pensare male. Uno che nonostante tutto ha dato sempre il massimo per i colori rossoneri.