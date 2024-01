Sky – Buongiorno, il Milan vuole anticipare il Bayern: la richiesta del Torino

Di Marzio ha fornito le ultime notizie per quanto concerne la possibilità che Buongiorno possa trasferirsi in maglia rossonera.

Il Milan vuole far un grande colpo in difesa e ha messo nel mirino Alessandro Buongiorno. Il 24enne nazionale italiano sta disputando delle buone stagioni nel Torino e dalle parti di Milanello viene considerato il rinforzo ideale per la retroguardia di Stefano Pioli.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che il club rossonero vuole anticipare una concorrenza che in estate sarebbe ancora più agguerrita. Il Bayern Monaco va a vedere il giocatore praticamente tutte le settimane. Competere con la società tedesca sarebbe difficile, quasi impossibile.

Calciomercato Milan, che offerta per Buongiorno?

Ora bisogna vedere che tipo di investimento deciderà di fare la proprietà del Milan, quale sarà l’offerta sul tavolo per provare a convincere il Torino. Di Marzio conferma che il club granata non vuole vendere, però rispetto all’estate scorsa è Buongiorno stesso che sta entrando nell’ordine di idee di accettare l’ipotesi di un trasferimento a Milano se le società dovessero raggiungere un accordo. Invece, l’estate scorsa era stato il primo a dire no al passaggio all’Atalanta.

Il Milan sta ancora studiando la proposta da formulare. È previsto l’inserimento di Lorenzo Colombo come contropartita tecnica, però è importante capire quale sarà il conguaglio economico. Il Torino valuta il difensore oltre 30 milioni di euro. L’operazione è difficile. I rossoneri vogliono provare a prendere un centrale forte, altrimenti potrebbero rimanere così, secondo Di Marzio.