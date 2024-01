Svolta Romero, niente Serie B: giocherà all’estero, offerta accettata

Cambia la destinazione di Luka Romero. Il giovane attaccante esterno del Milan sta scegliendo un’altra meta per giocare e fare esperienza.

In questa sessione di mercato il Milan ha già piazzato un importante colpo in uscita. Ha detto addio a Rade Krunic, passato al Fenerbahce con la formula del prestito con obbligo di riscatto, tagliando dalla rosa un calciatore che non rientrava più nei piani di mister Pioli.

Quella di Krunic non sarà però l’unica cessione di gennaio da parte del Milan. Infatti i rossoneri hanno già deciso da tempo di mandare a giocare e fare esperienza altrove uno dei più giovani talenti della rosa. Parliamo di Luka Romero, esterno d’attacco argentino classe 2004.

Arrivato in estate a costo zero, dopo lo svincolo dalla Lazio, Romero non ha avuto quasi mai spazio necessario per mettersi in mostra. Troppo alta la concorrenza nel reparto offensivo, da qui l’intenzione di cederlo in prestito a gennaio. Nelle ultime settimane si è parlato fortemente dell’ipotesi Como, squadra di Serie B allenata da un suo grande estimatore come Cesc Fabregas.

Clamoroso, Luka Romero tentato dal Boca Juniors

Un trasferimento che fino a qualche giorno fa sembrava scritto e deciso. Invece l’affare tra Milan e Como per il prestito semestrale di Romero non è più così scontato. Nelle ultime ore un club estero, dal fascino storico incredibile, si sarebbe inserito nella corsa al 19enne argentino.

Come riportato dall’emittente DSports Radio, il Boca Juniors avrebbe tutta l’intenzione di riportare Luka Romero in patria. La società di Buenos Aires è piombata sul giovane calciatore, proponendo un prestito annuale (fino a gennaio 2025). Gli Xeneizes sanno bene che Romero al momento non è un protagonista assoluto a Milanello, anzi fa fatica a trovare spazio.

Una tentazione confermata anche dal nonno del ragazzo, Pepe Romero, il quale intervistato dalla stessa emittente radiofonica ha parlato positivamente dell’ipotesi: “Il Boca ha bisogno di un giocatore come Luka e lui ha già detto di sì a questa opportunità, mentre l’ipotesi della Serie B italiana è completamente da escludere”.

Dunque il trasferimento al Como è ormai da considerarsi saltato, nonostante Fabregas premesse per avere Romero in prestito fino al termine della stagione in cadetteria. Resta viva questa nuova pista Boca, che emoziona il giovane attaccante. Nonostante sia argentino doc, Romero non ha mai giocato in patria poiché ha cominciato a dare i primi calci in Spagna, dove si trasferì con la famiglia da piccolo.