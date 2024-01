Un ex Milan pronto al clamoroso ritorno: tifosi increduli

Due club di Serie A sono interessati a riportare l’attaccante in Italia: al Diavolo era arrivato da giovanissimo con grandi aspettative

Il mercato di gennaio è entrato decisamente nel vivo e mancano ancora ben due settimane al termine della sessione invernale dei trasferimenti. Tanti affari in Serie A sono già stati conclusi, ma le società sono ancora al lavoro per provare a chiudere gli ultimi colpi.

L’obiettivo è di rinforzarsi al massimo in vista della seconda parte di campionato e di colmare le lacune di rosa evidenziate nella prima metà della stagione. Il Milan si è già mosso facendo rientrare intanto il difensore Matteo Gabbia dal prestito agli spagnoli del Villarreal dopo soli sei mesi, ha poi chiuso l’affare con l’Hellas Verona per Filippo Terracciano e punta anche Alessandro Buongiorno del Torino. I rossoneri non sono però gli unici a muoversi con interesse sul mercato.

Ci sono anche diversi club di Serie A che sono alla ricerca di un attaccante per migliorare i propri numeri offensivi. Tra le punte attenzionate c’è anche un ex Milan: stiamo parlando Mbaye Niang. Sicuramente tutti ricordano il senegalese, arrivato giovanissimo nel 2012 dai francesi del Caen, e sul quale tutti avevano grandissime speranze. Le aspettative alla fine non sono state pienamente soddisfatte, ma Niang ha collezionato ben 79 presenze con il Diavolo, segnando anche 12 gol.

Niang ancora in Serie A? Due club su di lui

La carriera del classe 1994 non è stata di certo all’altezza di quello che si pensasse. Dopo i prestiti a Montpellier, Genoa e Watford, una stagione al Torino e poi l’addio al calcio italiano, con il trasferimento al Rennes.

In Ligue con i rossoneri fa molto bene raggiungendo per due anni di fila la doppia cifra, per poi scegliere di andare in Arabia Saudita nel 2021, firmando per l’Al-Ahli. Dopo soli sei mesi nella Saudi Pro League fa ritorno in Francia: una stagione al Bordeaux e una all’Auxerre, senza lasciare particolarmente il segno. La scorsa estate c’è poi stato il passaggio in Turchi all’Adana Demirspor, squadra dove ha ritrovato il suo ex compagno Mario Balotelli. Qui ha fatto un’ottima prima parte di stagione con ben 8 reti.

Su di lui sono piombati due club di Serie A. Il primo è il Genoa, e per lui sarebbe un ritorno al Grifone, dopo i sei mesi in prestito nella stagione 2014/15, quando aveva realizzato ben 5 gol in 14 partite. L’altra società interessata all’ex rossonero è il Verona, che ha appena trovato l’accordo per cedere Cyril Ngonge al Napoli e sta cercando un sostituto.