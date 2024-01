Benzema a Milano: “Ne stanno parlando!”

Karim Benzema può arrivare a Milano già a gennaio: arriva in diretta la clamorosa indiscrezione sul futuro del bomber francese

Un centravanti da 238 gol e 110 assist in 439 gare di Liga disputate, 353 con la maglia del Real Madrid. Sono i numeri impressionanti di Karim Benzema, il bomber che lo scorso giugno, ebbro di vittorie e trofei da riempire un appartamento, ha detto addio al Real Madrid ingolosito dai 100 milioni di euro di ingaggio l’anno offerti dall’Al-Ittihad.

E nella Saudi Pro League non ha certo perso il feeling con il gol, anzi; in un torneo decisamente poco allenante e competitivo, ha continuato a segnare con un ritmo indiavolato. Nove le reti all’attivo in 15 presenze per il bomber francese che nei giorni scorsi è stato al centro di un vero e proprio giallo.

Pare infatti che il centravanti non si sia ambientato in Arabia Saudita, pronto già a lasciare la Saudi Pro League dopo appena sei mesi. Rumors suffragati anche dall’assenza di Karim al raduno dell’Al Ittihad a Jeddah. Il 36enne era anche sparito dai social, tanto da far pensare ad una misteriosa fuga. Un problema poi rientrato con la spiegazione – poco convincente – di un ciclone alle Mauritius che avrebbe bloccato il centravanti nell’isola dell’Oceano Indiano.

Benzema, futuro in Serie A: la rivelazione spiazza tutti

Un caso, quindi, rientrato ma sembra proprio che i mal di pancia del centravanti siano molto forti. Una voglia di ritornare in Europa per il centravanti, pronto anche a rinunciare alla valanga di milioni di euro che attualmente percepisce in Arabia.

A suffragare la tesi di un suo ritorno in Europa ci ha pensato l’ex portiere di Parma, Inter e Fiorentina – tra le altre – Sebastien Frey. In diretta su TvPlay, ha mandato in estasi i tifosi dell’Inter. “Può essere sul mercato a gennaio, è in rotta con l’Arabia Saudita” ha spiegato l’ex portiere transalpino, “Marotta non smentisce né dice sì ad un suo arrivo” ha poi proseguito per poi sostenere come non sia una trattativa impossibile. Una convinzione che Frey ha sottolineato rivelando di aver ricevuto un’indiscrezione in tal senso. “Non ho detto arrivi sicuro ma ne stanno parlando“.

Negli ultimi giorni più di qualche tifoso del Milan aveva sognato il suo arrivo in rossonero. Certo, l’età non è dalla sua, ma le qualità del bomber sono di certo indiscutibili ed un centravanti della sua caratura nel motore rossonero darebbe di certo un nuovo impulso al prosieguo della stagione rossonera.