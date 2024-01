Cairo gela il Milan: “Non vendo Buongiorno”

Il presidente del Torino parla a Tuttosport e gela il Milan. Alessandro Buongiorno non è in vendita: le sue parole sembrano lasciare pochi dubbi

Alessandro Buongiorno è il sogno di calciomercato del Milan. Un sogno che rischia di rimanere tale. Le difficoltà della trattativa ve le abbiamo raccontate.

Stamani è arrivata una presa di posizione importante da parte del Torino, che con il suo numero uno, Urbano Cairo, ha dichiarato incedibile il giocatore: “L’ho detto la scorsa settimana al termine dell’Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo: non è in vendita. Ad agosto, quando manifestò l’intenzione di rimanere con noi invece di andare all’Atalanta, gli dissi: ‘Per noi sei e sarai importantissimo’. Adesso ripeto la stessa cosa con ancora maggiore fermezza“. Dichiarazioni, importanti, che sembrano mettere la parola fine sulla trattativa legata al difensore, tanto desiderato dal Milan

Il quotidiano sportivo, in edicola stamani, aggiunge anche che Buongiorno sarebbe ben felice di continuare a giocare con il Torino.

Milan-Buongiorno, trattativa complicata: il punto della situazione

Il Milan ha deciso di regalarsi un grande difensore e il nome in cima alla lista è quello di Alessandro Buongiorno. Il Diavolo in questi giorni proverà a convincere il Torino, sapendo che non sarà per nulla facile.

Il giocatore, che ha aperto al trasferimento al Milan, ha una valutazione importante, sui 35/40 milioni di euro. Tanti, troppi soldi per il Diavolo, che vorrebbe abbassare la richiesta inserendo delle contropartite tecniche. La più gradita, come raccontato, è certamente quella di Lorenzo Colombo, valutato dal club di Gerry Cardinale una quindicina di milioni di euro. Ma l’attaccante, oggi in prestito secco al Monza, potrebbe non essere l’unico giocatore rossonero ad entrare nella trattativa. Serve far quadrare i conti tra le parti, ma non sarà una missione facile, soprattutto a gennaio.

Buongiorno è destinato a lasciare il Torino, Urbano Cairo lo sa bene, e ha voglia di guadagnarci il più possibile. Il difensore classe 1999, che piace tanto anche a Bayern Monaco, oltre che a Napoli e Juventus, è un obiettivo concreto del Milan, che non ha alcuna voglia di partecipare ad aste. Se non dovesse riuscire a prendere il giocatore in questa sessione di mercato, Moncada e Furlani ci riproveranno in estate, ma sarà certamente più complicato.