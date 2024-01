Dal Milan al Napoli, l’annuncio: “Presto la firma”

Sfumato l’accordo con il club rossonero, sembra che Popovic sia comunque destinato a giocare in Italia: accordo sempre più vicino.

Il Milan sembrava aver messo le mani su Matija Popovic, però l’affare è saltato a causa delle commissioni eccessive chieste dai suoi agenti. Il ragazzo era volato a Milano con la convinzione che avrebbe vestito la maglia rossonera e purtroppo l’intesa non è stata raggiunta.

Un vero peccato, perché il 18enne serbo è considerato un talento molto promettente. Anche se ha ancora tanta strada da fare per dimostrare di poter diventare un grande calciatore, nel Partizan Belgrado e con le nazionali giovanili della Serbia ha fatto intravedere un grande potenziale. Poterlo tesserare a “parametro zero” rappresenta una ghiotta occasione, anche se le commissioni ai procuratori sono spesso un fattore problematico nelle trattative.

Milan, Popovic in Serie A: cosa sta succedendo

Dopo che è definitivamente sfumato il passaggio al Milan, si era parlato di un interessamento della Juventus. Tuttavia, il club bianconero non ha davvero approfondito l’operazione. C’è un’altra squadra della Serie A che si è inserita con prepotenza nella corsa a Popovic: il Napoli.

Gli azzurri non hanno la possibilità di tesserare un giocatore extracomunitario, però possono chiudere l’affare in sinergia con il Frosinone. Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland ha spiegato che il Napoli è in pole position per ingaggiare il serbo e la firma potrebbe avvenire presto, con successivo prestito al Frosinone. La società ciociara ha già dato la sua disponibilità per questa operazione.

Anche il Bayern Monaco è in pressing su Popovic e ha presentato una ricca offerta contrattuale. Il direttore sportivo Freund sta facendo il possibile per assicurarsi l’ex talento del Partizan Belgrado, che ovviamente gradisce anche la Baviera come destinazione. Anche se il Napoli appare in vantaggio, può ancora succedere di tutto. Sembrava fatta già con il Milan e poi abbiamo visto cosa è successo. I colpi di scena non vanno esclusi.

Dalla Germania era anche trapelata la presenza del ragazzo a Napoli per definire l’accordo con il club campano. Non rimane che attendere per capire quale sarà il suo futuro. Sulla carta, chi se lo assicura fa un ottimo colpo, al netto dei discorsi inerenti le commissioni.