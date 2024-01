Dal Milan alla Spagna: il difensore parte subito

Le ultime novità sul possibile addio al Milan del calciatore, guarito e pronto a rilanciarsi dopo il lungo infortunio

Tutte le attenzioni in casa Milan sono puntate su Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è il grande obiettivo del Diavolo in questa sessione di calciomercato. Acquistarlo, però, non sarà per nulla facile. Il giocatore ha una valutazione importante, sui 35/40 milioni di euro. Le parole di Urbano Cairo, rilasciate a Tuttosport, sembrano chiudere ogni porta, ma la speranza nel calciomercato è l’ultima a morire.

Il Milan, dunque, ci proverà per Buongiorno fino alla fine, ma allo stesso tempo continuerà a lavorare anche al mercato in uscita. Ci sono, infatti, diversi calciatori che potrebbero lasciare il Diavolo in questa sessione per giocare con maggiore continuità.

Stamani La Gazzetta dello Sport, pone l’attenzione su Marco Pellegrino. Il difensore argentino, arrivato in estate, ha vissuto un inizio di stagione davvero complicato. Il classe 2002 ha giocato una sola partita, quella contro il Napoli, in cui non ha certo ben figurato. Gettato nella mischia da mister Stefano Pioli, dopo qualche errore, si è infortunato. Era il 29 ottobre scorso, ora contro l’Udinese potrebbe fare il suo rientro tra i convocati.

Per Pellegrino, però, sarà davvero difficile trovare spazio. Il ritorno alla base di Matteo Gabbia e l’utilizzo in pianta stabile in prima squadra di Jan-Carlo Simic non lo aiuta di certo. Un suo addio non è certo da escludere. Il giornale rosa riporta così di un interesse da parte del Girona.

Milan, non solo Pellegrino: esuberi in partenza

Tra i calciatori pronti a fare le valigie c’è anche Luka Romero. Anche l’attaccante, arrivato in estate, non è considerata una prima scelta e nelle partite in cui è stato impiegato non ha certo entusiasmato.

In questi giorni si sono fatti i nomi di tante squadra: dal Lecce alla Salernitana, passando per il Frosinone, ma nessuna trattativa si è davvero accesa. Chi si è mossa concretamente è stato il Como, ma resistono anche altre possibilità, che appaiono gradite a Romero, una porta in Spagna, all’Almeria, l’altra in Argentina, al Boca Juniors.

Cessione ormai definita, invece, per Devis Vasquez. Il portiere colombiano, rientrato dal prestito allo Sheffield Wednesday, è pronto a trasferirsi all’Ascoli, in Serie B. Attenzione infine a Bartesaghi: il giovane difensore, cresciuto nella Primavera del Milan, può raggiungere Maldini e Colombo al Monza. Ai brianzoli piace, ma non sembra essere una prima scelta. L’affare, dunque, potrebbe andare in porto negli ultimi giorni di gennaio.