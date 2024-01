Dalla Premier al Milan? L’annuncio dell’attaccante

L’attaccante potrebbe sbarcare in Italia direttamente dall’Inghilterra. Il Milan da tempo segue i suoi progressi e lo stima particolarmente.

Da mesi ormai si parla di cambiamenti in programma, in casa Milan, nel reparto offensivo. Il club rossonero infatti sa di dover guardare al futuro, visto che l’attacco ha bisogno di una ventata di gioventù, in linea con il progetto tecnico sposato da RedBird Capital.

Olivier Giroud, la prima punta titolare del Milan, ha compiuto 37 anni da qualche mese. La sua alternativa diretta è Luka Jovic, calciatore di buon livello ma non certo un prospetto su cui puntare con fiducia assoluta. L’intenzione della dirigenza e dell’area scout è infatti quella di reperire un centravanti giovane, dalle qualità innate, che possa rappresentare una prima scelta in futuro.

L’investimento sul nuovo numero 9 del Milan avverrà con ogni probabilità solo la prossima estate, ma già in queste settimane i rossoneri stanno sondando il terreno per alcuni profili, talenti che sono finiti sul taccuino del capo dell’area scouting Geoffrey Moncada. Uno di questi, attualmente militante in Premier League, ha parlato in prima persona del suo futuro, non escludendo affatto un futuro milanista.

“Io al Milan?”, la risposta dell’attaccante

Il talento in questione è Jhon Durán, centravanti classe 2003 di nazionalità colombiana. Il suo nome è stato accostato al Milan nelle ultime settimane, ma certamente sarà difficile vederlo indossare il rossonero già in questa sessione di mercato. L’Aston Villa, sua squadra d’appartenenza, per il momento lo vuole trattenere nonostante non stia giocando moltissimo.

“Puntiamo su di lui, sta giocando di più e abbiamo bisogno di due calciatori per ruolo. In attacco insieme a Watkins c’è Durán” – queste le recenti dichiarazioni del suo allenatore Unai Emery, che dunque per il momento non intende privarsi della sua giovane risorsa offensiva.

Durán però non è affatto remissivo alle voci di mercato, che lo vedono nel mirino di Chelsea e Milan. In una recente intervista a Win Sport TV il colombiano ha ammesso di essere intrigato da questi club: “Il Chelsea è una grande squadra, un grande orgoglio essere finito nei loro interessi. Anche il Milan è un grande club, da lì sono passate tante stelle ed è tra i più importanti al mondo”.

Al momento però Durán non vuole pensare ad altro che alla sua squadra: “Resto concentrato sull’Aston Villa. Gioco nel campionato migliore del mondo e stiamo lottando per importanti obiettivi”. In estate le cose potrebbero anche cambiare.