Doppia opzione in Serie A: il Milan cede l’attaccante

Il Milan lavora anche sul mercato in uscita: il club rossonero può dire addio al suo centravanti. Due i club di Serie A su di lui

Il ritorno a casa di Matteo Gabbia, l’acquisto di Filippo Terracciano. Il Milan si è mosso eccome sul mercato, anche perché Stefano Pioli aveva bisogno – e ne ha ancora – di difensori per la sua squadra. Basti pensare come nelle ultime settimane sia stato adattato Theo Hernandez centrale con il giovane Jimenez spedito sulla corsia mancina per una vera e propria emergenza che ha causato anche una grave emorragia di punti.

Furlani e Moncada, però, continuano a lavorare alacremente per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico parmigiano. E così non è un mistero come sia partito l’assalto per Alessandro Buongiorno, centrale del Torino tra i migliori prospetti di questa Serie A. Classe ’99, un giovane ma con una discreta esperienza in campionato e nel giro della Nazionale, Buongiorno è certamente un acquisto di prospetto, buono per il presente ma anche per il futuro.

Ecco perché il Milan continuerà a battere questa pista, provando ad ammorbidire le pretese di Cairo che spara altissimo per il suo gioiello, addirittura 40 milioni di euro. In attesa di capire se il colpo Buongiorno potrà realizzarsi – proposto, per abbassare il cash, il cartellino di Colombo – i rossoneri si muovono anche sul fronte cessioni.

Milan, via alle cessioni: il bomber può dire addio

La prima partenza è stata Krunic; ex pupillo di Pioli, il bosniaco ha progressivamente perso posizioni nello scacchiere rossonero fino a diventare una riserva, seppure di lusso. Da qui la volontà di cambiare aria da parte del calciatore assecondata dalla società che l’ha ceduto al Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto a condizioni davvero facili.

Solo 10 presenze e 686′ totali per Krunic in campionato, 210′ distribuiti in quattro presenze in Champions League per il centrocampista che ha lasciato Milanello con il dente avvelenato. Il centrocampista bosniaco, però, non sarà il solo a lasciare il club rossonero.

In uscita, infatti, anche il giovane attaccante Marco Nasti. L’esperto di mercato Nicolò Schira lo rivela attraverso il suo account “X”. In realtà il classe 2003 è attualmente in prestito al Bari dove ha disputato 19 gare di campionato condite da 4 gol. Un utilizzo costante per il ventenne bomber che ha una media di una rete ogni 358′.

Tutta la trafila nelle giovanili del Milan, poi il passaggio al Cosenza in prestito nella scorsa stagione ed ora l’esperienza in Puglia. Finito al Bari con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei rossoneri, potrebbe concludere la stagione in un altro club. Due, infatti, le società di Serie A che hanno messo nel mirino il giovane centravanti e l’affare potrebbe anche andare in porto nei prossimi giorni.