Fedez a Milanello: la gara di palleggi con Ibrahimovic finisce malissimo (VIDEO)

Il rapper ha fatto visita al centro sportivo rossonero in mattinata e ha postato sui social il simpatico siparietto con il campione svedese

Il Milan si allena in questi giorni per preparare la trasferta sul campo dell’Udinese. L’obiettivo della squadra di Stefano Pioli è di dare continuità alle ultime vittorie e rimanere agganciati al treno Scudetto, con Inter e Juve che sono avanti ma non lontanissime.

Intanto oggi è venuto a far visita a Milanello un personaggio d’eccezione, ovvero il Fedez. Il rapper e conduttore si è recato al centro sportivo dei rossoneri con un altro tifoso del Diavolo, e suo socio, Lazza. I due hanno passato del tempo con alcuni calciatori e hanno postato tante storie sui social.

Tra queste ce ne è anche una in cui Fedez si ferma a palleggiare davanti a Zlatan Ibrahimovic e i due danno vita a un simpatico siparietto. “Quanti ne devo fare?”, chiede il rapper al campione svedese. L’obiettivo era di riuscirne a fare almeno cinque, ma Fedez non è proprio un talento del calcio e le cose non sono andate molto bene. “Ho fatto tre palleggi, di cui uno con la faccia, davanti a Ibrahimovic”, scrive Fedez come simpatica didascalia sotto la storia.