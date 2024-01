Giroud in MLS, il sostituto può essere Zirkzee: i dettagli

Olivier Giroud può lasciare il Milan in estate: per il francese si spalancano le porte della Mls. Zirkzee il sostituto, il piano dei rossoneri

Un vero e proprio Peter Pan: ben 37 anni e non sentirli per Olivier Giroud che non guarda alla sua carta d’idendità e continua ad essere decisivo con la maglia del Milan. In gol anche nel 3-1 rifilato alla Roma costato la panchina a José Mourinho, l’attaccante francese è già arrivato in doppia cifra.

Ben 10 gol ed un assist in 17 partite per il numero 9 che da solo ha sulle spalle il peso dell’attacco rossonero. Anche per alternative che fin qui non hanno convinto appieno, Pioli lo schiera praticamente sempre e l’ex Chelsea non fallisce (quasi) mai l’appuntamento.

Ciò nonostante, prima o poi, il Milan dovrà pensare seriamente a sostituirlo. Non è un mistero che i rossoneri sul mercato stiano cercando un valido sostituto, in grado di raccogliere la sua pesante eredità: per Giroud, d’altronde, potrebbero essere questi gli ultimi mesi con la maglia rossonera indosso. L’attaccante, in vista della prossima stagione, sta infatti valutando un’esperienza lontano dall’Europa e strizza l’occhio alla Mls, il torneo scelto anche da Leo Messi, protagonista a Miami.

Giroud, addio Milan in estate: il piano per acquistare Zirkzee

Il Milan, cosciente di ciò, scandaglia con attenzione il mercato dei centravanti. Tanti i nomi vagliati, compreso quel Jonathan David che al Lille sta facendo benissimo ed accostato a più riprese ai rossoneri. Nelle ultime settimane, però, il mirino è finito in casa Bologna. Joshua Zirkzee, sotto la sapiente guida di Thiago Motta, è cresciuto in modo esponenziale ed ora fa decisamente gola ai top club di Serie A.

Sette gol e due assist in 19 gare di Serie A per l’attaccante olandese che ha una media di un gol ogni 228′. Zirkzee è anche un perfetto uomo sponda, in grado di fare reparto da solo ma anche di dialogare con i compagni; un centravanti completo che può simboleggiare il presente ed il futuro con i suoi 22 anni.

Su Zirkzee hanno posato gli occhi diversi top club italiani ed europei ma in favore del Milan c’è un aspetto di non poco conto. In maglia rossoblu gioca Saelemaekers, esterno belga di proprietà dei rossoneri. A fine stagione il Bologna potrebbe riscattarlo e la sua valutazione abbasserebbe la clausola da 40 milioni di euro presente nel contratto di Zirkzee ma valida soltanto per il Bayern Monaco, come spiegato dal dirigente felsineo Di Vaio.

È bene ricordare, peraltro, come i tedeschi vantino una percentuale del 50% d un’eventuale futura plusvalenza sul cartellino del giocatore. Di fatto, qualora lo volesse, il club di Monaco potrebbe riportare a casa il calciatore per una cifra davvero irrisoria visto il suo valore.