Ha detto no al Napoli: vuole solo il Milan

Il calciatore ha rifiutato il Napoli per vestire la maglia del Milan. Le ultime sul possibile colpo rossonero, che fa sognare i tifosi

Continua ad intrecciarsi il calciomercato del Milan con quello del Napoli. Negli ultimi giorni molti giocatori sono stati accostati sia al Diavolo che agli azzurri.

L’ultimo nome è quello di Alessandro Buongiorno, che sta animando queste ore di calciomercato. Il Milan ha voglia di regalarsi un grande colpo e come scritto, il difensore ha detto sì ai rossoneri. Il Diavolo sono la prioritĂ del calciatore classe 1999, ma serve trovare un’intesa con il Torino, proprietario del suo cartellino. Urbano Cairo da sempre è una bottega cara e non appare intenzionato a fare sconti. L’idea di inserire Lorenzo Colombo, valutato una quindicina di milioni di euro, nella trattativa, però, piace ai granata.

Le parti stanno, dunque, trattando, per trovare un accordo. Nel frattempo si registrano nuove indiscrezioni legate al difensore. Buongiorno, lo ribadiamo, ha aperto al trasferimento al Milan, chiudendo la porta ad altre possibilitĂ : come scrive Eleonora Trotta di Calciomercato.it, al calciatore si sono interessate due squadre di Serie A e una dall’estero.

Uno dei due club che ha mostrato la volontà di acquistare Buongiorno è proprio il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che sta cercando un difensore per migliorare il proprio reparto arretrato. Offerta rispedita al mittente, con il giocatore che ha deciso di dare priorità al Milan.

Milan-Napoli, non solo Buongiorno: tutti i nomi accostati alle due squadre

E’ vero che Alessandro Buongiorno non è l’unico calciatore accostato ad entrambe le squadre. In quest’ultimi giorni sono stati diversi i giocatori finiti nel mirino di Milan e Napoli.

Non possiamo non citare Brassier del Brest. Il centrale francese, che ha una valutazione vicina ai 13 milioni di euro, è considerato un’alternativa a Buongiorno per i rossoneri. Piace tanto anche agli azzurri, ma attenzione alla concorrenza estera, rappresentata da Monaco, Bayer Leverkusen e Porto.

Tornando a Milan e Napoli, un altro profilo accostato ad entrambi è stato Ngonge. L’attaccante del Verona – in realtĂ sono arrivate smentite dalle parti di Via Aldo Rossi, in merito ad un interessamento da parte del Diavolo – si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli per una cifra vicina ai 20 milioni di euro