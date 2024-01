Milan, allarme Giroud: tra presente e futuro

Olivier Giroud rischia di saltare la trasferta di Udine per la febbre. Scalpita Luka Jovic che vuole conquistare il Milan per rimanere in rossonero

Olivier Giroud non si è allenato per la febbre. A scriverlo stamani è La Gazzetta dello Sport. L’attaccante francese in questi giorni, dunque, non si è recato a Milanello per preparare la trasferita di Udine, in programma sabato alle ore 20.45.

Oggi, dunque, sarà una giornata importante per capire se l’ex Chelsea è guarito e se potrà tornare ad allenarsi regolarmente con la squadra. Domani per il Diavolo, d’altronde, è già vigilia. Le condizioni di Giroud, dunque, tengono in apprensione Stefano Pioli che non vorrebbe rinunciare per alcun motivo al suo attaccante, che sta continuando a trascinare il Milan in questa stagione.

Il 37enne francese è già arrivato in doppia cifra, segnando ben 11 gol e realizzando anche 7 assist, qualcuno davvero di alta classe, come quello servito domenica sera al compagno di nazionale Theo Hernandez. Rinunciare a Giroud non sarebbe facile, né oggi né domani.

Al momento, però, il calciatore non è certo di continuare a indossare la maglia del Milan. Il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Le parti si aggiorneranno in primavera: la voglia di andare avanti insieme c’è, ma sullo sfondo resta la possibilità americana, che ha sempre affascinato Giroud. Il futuro dell’attaccante resta dunque tutto da scrivere.

Milan, Giroud in dubbio: scalpita Jovic

Anche il futuro di Luka Jovic è tutto da scoprire. Il calciatore fino ad un paio di mesi fa sembrava destinato a lasciare il Milan il prima possibile.

Si ipotizzava un addio, addirittura, già durante il mercato di gennaio, per far posto ad un nuovo calciatore. Ma così non sarà. L’ex Fiorentina ha vissuto un mese di alto livello, aprendo gennaio con una doppietta in Coppa Italia, al Cagliari. Senza Champions, Jovic può continuare ad essere una buona alternativa a Olivier Giroud. Fino a questo momento sono stati cinque i gol fatti, con un assist realizzato.

Il serbo ha bisogno di continuare così per poter convincere il Milan a confermarlo. L’ex Fiorentina ha ancora qualche mese per provarci e contro l’Udinese potrebbe così arrivare un’altra occasione. La strada è certamente quella giusta, ma non può fermarsi. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, come è noto, hanno deciso di rimandare l’acquisto di una nuova punta: in estate, però, un nuovo bomber arriverà certamente.