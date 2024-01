Milan, niente cessione a gennaio: la scelta definitiva

Un centravanti finito nel radar rossonero ha fatto una scelta per il suo futuro immediato: non lo dovremmo vedere a Milanello a gennaio.

Salvo sorprese, il Milan andrà avanti con Olivier Giroud e Luka Jovic come attaccanti per il resto della stagione. L’idea di comprare un nuovo bomber sembra essere stata accantonata, l’investimento dovrebbe essere fatto nel prossimo calciomercato estivo.

Per alcune settimane si era parlato della possibilità che la dirigenza acquistasse un nuovo centravanti, vista l’età avanzata di Giroud e le incertezze legate a Jovic. Quando il serbo ha iniziato a fare dei gol e delle buone prestazione, le attenzioni si sono concentrate altrove. L’obiettivo ora è quello di comprare un difensore centrale e c’è Alessandro Buongiorno del Torino come prima scelta. Operazione non semplice, visto che Urbano Cairo ha già dichiarato di non voler vendere e comunque il cartellino ha una valutazione di circa 35 milioni di euro.

Milan, il bomber ha preso una decisione

Tra gli attaccanti che il Milan ha monitorato e che aveva pensato di acquistare c’è Serhou Guirassy, 27enne franco-guinano che sta disputando un’ottima stagione con lo Stoccarda. Ha totalizzato 19 gol e 2 assist in 16 presenze. Geoffrey Moncada era stato in Germania per visionarlo da vicino e ha preso contatti con l’entourage, però la trattativa non è mai decollata.

Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland ha spiegato che Guirassy vuole rimanere allo Stoccarda. Il club tedesco è stato informato della decisione del giocatore. Se non succedono colpi di scena, come super offerte da parte di altre squadre, non ci sarà alcun trasferimento in queste settimane.

La clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro è già scaduta per questa sessione invernale del calciomercato. Negli ultimi giorni alcune società della Premier League hanno chiesto informazioni, però sembra che Guirassy sia destinato a restare in Germania. Già tempo addietro era trapelata la sua preferenza per una permanenza a Stoccarda, l’idea di cambiare maglia a metà stagione non lo convinceva affatto.

Normale che di fronte alle richieste di club come Milan, Manchester United, Newcastle United e altri ci sia stata qualche riflessione da parte sua. Era anche emerso che il suo entourage chiedeva uno stipendio sui 4,5 milioni netti annui, fattore che ha un po’ bloccato i rossoneri e non solo. Salvo sorprese, l’ex Rennes si muoverà solamente a luglio-agosto.