Il Nottingham scarica Origi: addio subito, i dettagli

Origi potrebbe cambiare squadra durante questa finestra invernale del calciomercato: finora la sua stagione è molto deludente.

Paolo Maldini e Frederic Massara erano convinti che Divock Origi potesse fare bene in Italia dopo l’esperienza maturata a Liverpool, ma così non è stato. E il ritorno in Premier League non ha aiutato l’attaccante a migliorare il suo rendimento rispetto alla passata stagione.

Il Milan lo ha ceduto al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e le cose non stanno andando bene. Ha totalizzato 9 presenze senza segnare un gol o fornire un assist. Solo 178 minuti in campo, un segnale chiaro del fatto che non c’è particolare fiducia in lui. Il nuovo allenatore Nuno Espirito Santo non si opporrebbe a una sua partenza immediata, nelle ultime tre partite non lo ha neppure convocato.

Origi lascia l’Inghilterra: tre opzioni per il futuro

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’attaccante belga potrebbe davvero salutare il Nottingham Forest e la Premier League in questo mercato invernale. Ci sono alcune squadre della Major League Soccer che lo hanno messo nel mirino.

Le tre più interessante sono Los Angeles FC, FC Dallas e FC Cincinnati. La franchigia della California ha detto addio al suo bomber storico Carlos Vela, ora svincolato e alla ricerca di una nuova esperienza. Origi non è esattamente un goleador, però in un campionato come la MLS potrebbe fare bene con le giuste motivazioni. La squadra ha vinto sta facendo molto bene in questi anni, dunque si ritroverebbe a giocare in una realtà stimolante.

Il Milan è pronto a valutare ogni soluzione per il futuro dell’ex Liverpool, completamente fuori dai piani del club rossonero. Il giocatore stesso deve entrare nell’ordine di idee di non essere più molto gradito al Nottingham Forest, dunque deve considerare altre opzioni. Il trasferimento in MLS potrebbe essere una buona opportunità sia in termini di carriera sia come esperienza di vita.

La scorsa estate si era parlato di alcune proposte dall’Arabia Saudita, ma Origi non sembrava convinto di trasferirsi nella Saudi Pro League. Ora questa possibilità non sembra essere più sul tavolo, mentre gli Stati Uniti rappresentano un’opzione concreta. Vedremo se il centravanti belga sarà destinato a cambiare nuovamente squadra, è la cosa migliore per evitare di passare una seconda metà di stagione in panchina o in tribuna.