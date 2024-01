Milan, tifosi spiazzati: in Francia per solo 13 milioni

Un attaccante accostato anche al club rossonero sta per trasferirsi in Ligue 1 per un prezzo non altissimo: ci sarà qualche “rimpianto” in futuro?

Si è spesso parlato della necessità del Milan di comprare un nuovo centravanti, considerando l’età avanzata di Olivier Giroud e le incertezze su Luka Jovic. A un certo punto sembrava che un investimento potesse essere fatto già nel calciomercato di gennaio, però oggi le priorità sembrano altre.

Non è un segreto che la dirigenza rossonera si sia fatta avanti per Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda acquistabile pagando la clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro. Tuttavia, l’entourage ha sparato alto per quanto concerne le richieste sullo stipendio e il giocatore non è neppure del tutto convinto di cambiare squadra a metà stagione. Il 27enne franco-guineano ha totalizzato 19 gol e 2 assist in 16 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania, normale che abbia attirato l’attenzione. Però, la società adesso è concentrata sull’acquisto di un difensore centrale e ha Alessandro Buongiorno del Torino nel mirino.

Dal Belgio alla Francia: che affare!

Un altro degli attaccanti accostati al Diavolo in questi mesi è Gift Orban, che a fine gennaio 2023 si è trasferito dai norvegesi dello Stabaek al Gent per 3,3 milioni e ha impressionato nei primi mesi. 20 gol e 2 assist in 22 presenze tra Jupiler Pro League e Conference League. Più squadre europee gli avevano messo gli occhi addosso, ma alla fine è rimasto in Belgio.

Il 21enne nigeriano in questo inizio di stagione ha messo assieme 30 presenze condite da 12 gol: 3 in campionato, 4 nelle qualificazioni alla Conference League e 5 nella fase a gironi della Conference League. Certamente ci si aspettava qualche rete in più nella Jupiler Pro League, dove il Gent occupa il terzo posto della classifica con 10 punti di distacco dalla capolista Union Saint Gilloise. In campionato è partito titolare solo 9 volte.

Il Lione ha deciso di approfittare della situazione e ha formulato un’offerta da 13 milioni che ha convinto il club belga. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha annunciato che la trattativa è stata conclusa positivamente. Orban andrà ad arricchire il reparto offensivo della squadra allenata da Pierre Sage, solo sedicesima nella classifica della Ligue 1 dopo una prima parte di stagione davvero disastrosa e che ha visto cambiare ben tre allenatori. Con le sue qualità e i suoi gol può aiutare a favorire la risalita da una posizione scomoda.

Il Lione potrebbe aver fatto un buon affare, assicurandosi un attaccante promettente a una cifra contenuta. In estate il prezzo fissato dal Gent si aggirava sui 20-25 milioni. Vedremo se il Milan e altre società si ritroveranno ad avere qualche “rimpianto” per non aver sfruttato l’occasione in questo mercato invernale. Da sottolineare che il Lione ha preso dal Gent anche Malick Fofana, esterno offensivo costato 17 milioni.