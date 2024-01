Luka Romero via in prestito: niente Boca Juniors, c’è un’altra squadra

Il giovane talento argentino non trova spazio con i rossoneri e può finire in prestito: si aggiunge un’altra pretendente dalla Liga

Il Milan è al lavoro sul mercato in questi giorni ed è soprattutto alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto arretrato. Alessandro Buongiorno è il prescelto e si tratta con il Torino per abbassare le pretese economiche.

Allo stesso tempo, tuttavia, la società rossonera è alle prese con le uscite di alcuni elementi della rosa che non stanno trovando molto spazio. La prima cessione è stata quella di Rade Krunic: il bosniaco ha salutato Milanello dopo tre anni e mezzo e si è accasato in Turchia al Fenerbahce, ma non sarà l’unico a salutare in questa sessione di mercato invernale probabilmente. Il Milan infatti potrebbe piazzare alcuni giovani in prestito.

In questi giorni si è parlato molto di Davide Bartesaghi, che piace al Monza e ad alcune squadre di Serie B, ma un altro rossonero che ha mercato è Luka Romero. L’argentino è arrivato in estate a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Lazio, ma in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 4 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia. Nelle scorse settimane si era parlato tanto del Como di Fabregas, ma l’ipotesi è tramontata.

Romero via dal Milan, tutte le ipotesi

In queste ore è uscita l’ipotesi del Boca Juniors, come riportato dall’emittente DSports Radio. Il club della Bombonera spera di riportare a casa il giovane talento e fornirgli una nuova rampa di lancio attraverso un prestito annuale.

Un’ipotesi ampiamente caldeggiata dal nonno del ragazzo, ma che potrebbe anche non essere la miglior scelta per la sua carriera. Il Milan, infatti, non è convinto e preferirebbe cederlo in Europa. Nelle ultime ore è spuntato l’interesse dell’Almeria. La formazione di al momento è ultima in classifica ma crede ancora nella salvezza e ha messo nel mirino il 19enne. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno in Spagna dopo l’esperienza al Mallorca ma per adesso non c’è ancora l’accordo.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport spiega che il giocatore sarà con molte probabilità piazzato in prestito dai rossoneri nei prossimi giorni, per andare a fare un po’ di esperienza e crescere. Al momento infatti Luka Romero è chiuso da giocatori decisamente più pronti come Rafa Leao, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, ma il Milan vuole difendere l’investimento perché crede nel ragazzo.