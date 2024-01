@ML – Giroud e Florenzi, buone notizie da Milanello: le ultime

Le ultime da Milanello: buone notizie su Giroud e Florenzi, fermati rispettivamente da febbre e infortunio muscolare. Ma i tifosi possono sorridere

Dopo un fine 2023 disastroso, il Milan sta vivendo adesso un periodo più sereno sul piano degli infortuni. L’unico problema muscolare in questo inizio di nuovo anno l’ha accusato Alessandro Florenzi ad Empoli ma non ha riportato lesioni. Ha saltato le partite contro Atalanta e Roma ma adesso è pronto a rientrare.

Florenzi infatti ha svolto tutto l’allenamento oggi con il gruppo: è quindi a disposizione per la partita di sabato contro l’Udinese alla Dacia Arena. Il terzino, uno dei pochissimi che non si era ancora infortunato, ha smaltito il lieve problema muscolare ed è pronto a rientrare in campo. Negli ultimi mesi, per via dell’emergenza, si è rivelato un elemento importantissimo per Stefano Pioli, soprattutto per le rotazioni in fase di costruzione. L’ex Roma ha infatti ricoperto più volte il ruolo di centrocampista nell’avvio dell’azione, e l’ha fatto sempre molto bene.

Giroud e Sportiello in gruppo

Ma le buone notizie non finiscono qui. Giroud, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport oggi, ha avuto la febbre (negativo al Covid) e non si è allenato. Problema però smaltito, tant’è che il francese ha lavorato con il gruppo stamattina. Recuperato al 100% e disponibile quindi per l’Udinese. Potrebbe rientrare fra i convocati anche Marco Sportiello, ferma da oltre un mese per una lesione muscolare. Sta lavorando in gruppo da più di una settimana e adesso sembra pronto per tornare ad occupare il ruolo di vice Maignan.