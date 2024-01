Pulisic miglior giocatore USA 2023: “Il ricordo più bello la firma col Milan”

Christian Pulisic è stato premiato a Milanello dal club rossonero e dalla USMNT come miglior giocatore americano dell’anno. In seguito ha rilasciato un’intervista.

Christian Pulisic è indubbiamente uno degli acquisti estivi del Milan più azzeccati e dunque produttivi. Nei suoi primi sei mesi in rossonero ha timbrato 26 presenze, segnando 7 gol e servendo 6 assist. Numeri che rendono l’idea del talento e della qualità di questo giocatore, che a Londra, sponda Chelsea, si era semplicemente smarrito. E non per suo demerito probabilmente.

Al Milan sta adesso vivendo una seconda vita, piena di soddisfazioni personali soprattutto. Le ottime prestazioni in rossonero hanno contributo all’ottimo premio ricevuto quest’oggi. Difatti, Christian Pulisic è stato premiato come “US Soccer Male Player of the Year” per il 2023. In pratica, gli è stato riconosciuto il titolo di miglior calciatore americano dell’anno. E a sorpresa, l’ex Chelsea è stato premiato da AC Milan e USMNT a Milanello, centro sportivo della squadra rossonera.

Da sottolineare che Pulisic, il quale ha di recente vinto anche il premio come miglior giocatore della Serie A per il mese di dicembre, ha battuto la concorrenza dei connazionali Yunus Musah (compagno al Milan), Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Matt Turner. In occasione della premiazione, Pulisic si è lasciato andare a qualche dichiarazione, raccontando il suo 2023.

Pulisic ha innanzitutto spiegato il 2023 in una sola parola e poi si è soffermato sul primo ricordo che gli viene in mente come anche sul gol più bello dell’anno: “Il 2023 per me è cambiamento, ma in senso positivo. Se devo pensare al più bel ricordo mi viene in mente il mio primo gol con il Milan [vs Bologna]. E’ stato un momento speciale. Mentre il gol più bello che ho realizzato è quello contro il Frosinone. Mi è rimasto molto impresso perché ricordo di aver raccolto un assist da nostro portiere Maik Maignan prima di scavalcare il portiere della squadra avversaria.”

Pulisic ha poi continuato elencando quale sia stato il suo assist preferito, la sua miglior partita e il ricordo più speciale: “Il miglio assist quello che ho fatto a Oly contro il Napoli con il piede sinistro. Mentre la miglior partita senza dubbio quella contro il Newcastle, culminata con una vittoria emozionante negli ultimi minuti. Ricordo con enorme piacere Il giorno in cui ho firmato con il Milan. E’ stata davvero un’emozione forte. Avevo mio padre, alcuni amici e familiari qui a Milano. E’ stato davvero un giorno indimenticabile.”

Infine, il talento USA si è focalizzato sulla sua crescita personale e sul futuro: “Ho imparato ad essere più paziente e a vivere di più il momento, con la consapevolezza di godersi ogni istante, sia esso positivo o negativo. In futuro spero di vincere trofei. Molto presto, continuando a perseguire il mio sogno con determinazione e passione.”