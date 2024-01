Ufficiale, torna al Milan: c’è il comunicato

Il portiere fa rientro nel club rossonero dopo i sei mesi in prestito in Inghilterra: per lui si aprono nuovi scenari

In questi giorni del mercato invernale ci sono tante novità che si susseguono, anche in casa Milan. Il club rossonero è costantemente al lavoro per rinforzare la squadra, ma deve gestire anche altre situazioni.

Una di queste riguarda i giocatori di proprietà rossonera che sono in prestito ad altri club. Questa sessione di gennaio è anche l’occasione per alcuni di loro per provare nuove esperienze, nel caso in cui non abbiano trovato la soluzione ideale in estate. Tra questi c’è anche Devis Vasquez, il portiere colombiano che i rossoneri avevano prelevato esattamente un anno fa per sopperire all’infortunio di Maignan.

Il 25enne non ha però mai esordito con il Diavolo, e giocato solo due partite con la Primavera, e in estate ha subito fatto le valigie. Il club lo ha ceduto in prestito agli inglesi dello Sheffield Wednesday, in Championship. Poche presenze anche in Inghilterra per lui, e il Milan ha deciso di interrompere il prestito. L’ufficialità del suo ritorno a Milanello è arrivata con il comunicato dello Sheffield, che saluta e ringrazia l’estremo difensore.

Devis Vasquez has returned to parent club AC Milan 🇮🇹 We thank Devis for his services and wish him the very best for the future 🤝#swfc — Sheffield Wednesday (@swfc) January 18, 2024

Per lui si prevede una nuova esperienza in prestito per la seconda parte di stagioni e ci sono dialoghi in corso con due club di Serie B, ovvero Ascoli e Lecco.