Ad un passo dall’Atletico Madrid: niente Milan

Milan bruciato dalla concorrenza dell’Atletico Madrid per il calciatore. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo con la squadra spagnola.

Il Milan è considerato ancora oggi un top club europeo, vista la storia, la bacheca imponente ed una nomea difficile da cancellare, nonostante lo scorso difficile decennio. Ma a volta non basta il prestigio per riuscire a battere la concorrenza sul mercato.

I rossoneri infatti, anche oggi che hanno ristabilito una preziosa sanità a livello finanziario, non si possono permettere di investire cifre strabilianti sul mercato in entrata, né di proporre stipendi a cinque stelle ad i futuri obiettivi. Per questo il Milan, così come tutti i club italiani, soffrono quando scatta la concorrenza di varie big europee.

L’esempio lampante arriva dall’ultimo rumors di mercato, che riguarda il Milan ed un obiettivo che sembra essere sfumato definitivamente. Infatti il calciatore in questione ha scelto di accettare la proposta dell’Atletico Madrid, una belle big della Liga spagnola. L’inserimento della squadra di Diego Simeone ha fatto la differenza.

Atletico Madrid, accordo con la Juve: sarà il sostituto di Correa

Come riferito anche da Tuttosport questa mattina, l’Atletico Madrid ha bruciato la concorrenza e trovato l’accordo per Moise Kean. L’attaccante italiano in forza alla Juventus è infatti ad un passo dal diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Simeone, almeno secondo le ultime informazioni.

Kean piaceva molto anche al Milan, che aveva sondato il terreno per il classe 2000 nelle scorse settimane. Un interesse che probabilmente si era affievolito per due motivi: la priorità dei rossoneri destinata alla difesa e le prestazioni in crescita di Luka Jovic, che hanno reso meno fondamentale l’arrivo di una punta a gennaio.

L’Atletico ha accelerato nelle ultime ore, dopo aver trovato l’accordo per la cessione di Angel Correa (altro ex obiettivo Milan) con gli arabi dell’Al-Ittihad. A questo punto Kean sarà di fatto il rimpiazzo del calciatore argentino e raggiungerà Alvaro Morata a Madrid, dove potrebbe volare per visite mediche e firma già ad inizio settimana.

Di fatto Kean a Torino non aveva più spazio, avendo giocato l’ultima volta l’8 dicembre contro il Napoli. Solo 12 presenze stagionali e zero reti per l’ex PSG, chiuso ultimamente pure dall’esplosione del gioiello turco Kenan Yildiz, considerato ormai una risorsa titolare da Massimiliano Allegri. Il Milan, che aveva provato ad imbastire un dialogo per il prestito di Kean, ripiegherà su altre soluzioni offensive a giugno prossimo.