Buongiorno spinge: rifiutate due offerte per il Milan

Il club rossonero ha deciso di accelerare per arrivare al difensore dei granata: anche il ragazzo vuole solamente i rossoneri

I prossimi giorni saranno molto caldi in casa Milan, soprattutto sul fronte mercato. Il club rossonero ha deciso di accelerare per Alessandro Buongiorno e vuole riuscire a chiudere l’accordo col Torino per portare il difensore a Milanello.

Il classe ’99 è il prescelto dalla dirigenza per andare a rinforzare il reparto arretrato del Diavolo. Le ipotesi alternative non mancano, da Lilian Brassier a Tanguy Nianzou del Siviglia, che però sono piste secondarie perché il centrale del Toro è senza dubbio il primo della lista. In queste ore le parti si sono avvicinate e non poco perché il club granata ha dato il consenso all’inserimento di Lorenzo Colombo nella trattativa.

L’attaccante di proprietà rossonera, attualmente in prestito al Monza, sarebbe girato al club di Urbano Cairo, ma c’è ancora da lavorare sulla questione economica perché al momento l’accordo sotto questo punto di vista non è stato trovato. Il Milan propone 20 milioni di euro più il cartellino del classe 2002, ma i piemontesi valutano l’attaccante un po’ di meno e vorrebbero qualcosa in più sul lato cash.

Il difensore ha detto no alle altre proposte

Lo stallo che c’è potrebbe però essere superato anche grazie alla volontà del calciatore, che sappiamo essere molto legato al Toro, squadra con la quale è cresciuto. Buongiorno infatti è partito dalle giovanili con i granata ed è il capitano.

Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta di Calciomercato.it sul proprio profilo X, il calciatore ha però voglia di trasferirsi al Milan, l’unico club che lo convincerebbe ha lasciare la squadra che lo ha lanciato. La giornalista spiega che il difensore vuole i rossoneri e che ha già rifiutato due offerte dalla Serie A e una dall’estero. Gli agenti sono al lavoro per trovare una soluzione, nonostante la resistenza opposta dal Torino.

I granata non vorrebbero perdere un altro elemento fondamentale della difesa di Ivan Juric, considerato anche il garve infortunio occorso a Perr Schuurs, che sarà out fino al termine della stagione. La volontà del ventiquattrenne può però essere decisiva. Ricordiamo che in estate si è opposto a un trasferimento all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Fin qui ha collezionato 17 presenze in campionato e segnato anche 3 gol.