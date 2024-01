Clamoroso da Napoli: “De Laurentiis ha chiamato Pioli”, il retroscena

Retroscena dei più clamorosi quello svelato dal giornalista. Aurelio De Laurentiis ha chiamato Stefano Pioli per la panchina del Napoli.

Il Milan e il Napoli si trovano in una situazione simile ma non uguale. Entrambe le squadre non stanno rispettando le alte aspettative. Se c’è una che sta facendo peggio è certamente quella azzurra, che da Campione d’Italia in carica non sta difendendo con onore il titolo. Ottavo in classifica, il Napoli è distante ben venti punti dalla vetta occupata dall’Inter. Il Milan, dal suo canto, è uscito dalla Champions League e dalla Coppa Italia, nonostante il grande mercato estivo.

Entrambi i club stanno da tempo valutando una nuova soluzione in panchina. Ci pensa da diversi mesi Aurelio De Laurentiis. Prima per cercare il sostituto di Luciano Spalletti, adesso per trovare il nuovo allenatore a partire da giugno, dato che quasi sicuramente Walter Mazzarri non rimarrà alla guida degli azzurri. Le voci più insistenti vedono ADL in pressing su Antonio Conte, come pare che anche il Milan sia interessato al tecnico salentino per il post Pioli, anche quest’ultimo giudicato al termine del suo ciclo in rossonero.

Ma più di recente pare che proprio Pioli sia un’idea attuale di De Laurentiis per sostituire Mazzarri a fine stagione. È un’ipotesi concreta? Difficile saperlo adesso. Ma pare invece certo che il patron azzurro abbia cercato l’allenatore del Milan mesi fa. Il retroscena è clamoroso.

De Laurentiis chiama Pioli: c’è la data esatta

A Radio Kiss Kiss, il giornalista Walter De Maggio ha raccontato che già a fine stagione scorsa Aurelio De Laurentiis ha contattato Stefano Pioli per offrirgli la panchina del Napoli. Il Presidente azzurro era già dell’idea di interrompere i rapporti di collaborazione con Luciano Spalletti, e il 29 maggio ha chiamato personalmente l’allenatore rossonero per sondare il terreno. Secca la risposta di Pioli: un no senza alcuna valutazione.

Il tecnico emiliano era completamente proiettato sul progetto rossonero e sugli obiettivi ambiziosi del Milan, con il mercato che si preparava a fare il suo corso. Chissà però che il futuro non riservi la panchina azzurra a Stefano Pioli. Ad oggi sembra un’ipotesi remota ma non da escludere. Il suo nome è rimasto certamente nel taccuino di De Laurentiis, che in caso di rifiuto da parte di Antonio Conte proverà a sondare di nuovo il terreno.

Adesso, la posizione di Stefano Pioli al Milan è nettamente differente. E a fine stagione il cambio panchina sembra quasi scontato.