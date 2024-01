De Ketelaere segna e dimentica il Milan: “Il nerazzurro mi dona, con Gasperini è cambiato tutto”

De Ketelaere segna e ritrova il sorriso. Il Milan è un lontano ricordo: ora nella sua testa c’è solo l’Atalanta e per il futuro non ha dubbi

Lunedì sera contro il Frosinone è arrivato un altro gol stagionale. Per Charles De Ketelaere la doppia cifra è ormai vicina, così come il suo riscatto da parte dell’Atalanta.

Dopo un anno da dimenticare al Milan, il belga ha rialzato la testa, mostrando a tutti il suo talento. In 24 partite disputate, per oltre 1400 minuti, ha segnato sette volte e realizzato cinque assist.

De Ketelaere è rinato e lo ha fatto, cambiando aria, e trasferendosi nella vicina Bergamo: “Ci ho pensato un po’, certo: non era una scelta qualsiasi – afferma ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani -. Ma difficile no, perché tutti, a cominciare dal mister e dal direttore D’Amico, mi hanno fatto sentire subito e sempre la fiducia giusta. E poi vedere giocare l’Atalanta mi era sempre piaciuto”.

Nonostante la stagione complicata in rossonero, De Ketelaere ha ricevuto diverse offerte, ma la voglia di imporsi in Italia era così tanta, che non c’erano praticamente alternative: “C’erano anche altre opzioni – prosegue il belga -, ma non le ho mai considerate: o Milan, o Atalanta. Se faccio una scelta, non sto lì a pensare: ‘E se sbaglio?’. Sono già sicuro che metterò tutto me stesso per farla essere giusta. Dopo le due vittorie contro il Milan non ho pensato ‘Non mi avete capito’, ma certo quando abbiamo battuto il Frosinone non ero così contento, questo sì. Non era una sensazione negativa, però so cos’è il Milan, dunque anche cosa significa batterlo”.

Milan, futuro all’Atalanta: la speranza di De Ketelaere

Impossibile non parlare del futuro. Il calciatore è stato acquistato dall’Atalanta, la scorsa estate, in prestito per tre milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni più bonus.

De Ketelaere, in cuor suo, si augura chiaramente di rimanere a Bergamo, ma se che non dipende solo da lui: “È gennaio, c’è ancora tempo per pensarci. Mi hanno insegnato che devo pensare solo alle cose che posso ‘controllare’: il prossimo allenamento, la prossima partita. E il fatto che sono molto contento di essere qui all’Atalanta. Con i consigli tecnici e tattici di Gasperini ha fatto evolvere il mio modo di vedere il calcio. Mi ha detto subito: ‘In campo devi essere protagonista. Chi segna o fa un assist lo è di sicuro, ma puoi esserlo anche con un pressing fatto bene, giocando bene da attaccante’. Già al Bruges, dove giocavo in vari ruoli, sentivo di poterlo essere. Ora lo so: mi sento molto meglio così, da punta”.

Arriva poi una frecciatina al Milan. I colori rossoneri sono il passato e le dichiarazioni di De Ketelaere sempre più atalantino, non lasciano dubbi: “Nerazzurro? Tutti dicono che siano i colori che mi stanno meglio”.