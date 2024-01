Emissari del Milan in Portogallo: un esterno del mirino

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo profilo per rinforzare le sue fasce d’attacco. È stato visionato direttamente in Portogallo. Furlani prepara il colpaccio.

Il Milan sta ancora progettando le restanti mosse di mercato per consegnare una rosa completa e valida a Stefano Pioli in vista di una seconda parte di stagione ricca di impegni e ambizioni. Giorgio Furlani sta in primis ricercando il secondo profilo di difesa che dovrà tappare i buchi lasciati dagli infortuni. Si sta spingendo forte per Alessandro Buongiorno del Torino, ma Urbano Cairo sta continuando a fare muro.

Per questo, il piano B rimane Lilian Brassier del Brest. È assai probabile che il Milan piazzi anche un colpo a centrocampo e un in attacco. Per quest’ultimo reparto non si pensa tanto ad un rinforzo come centravanti ma quanto da esterno. L’ormai sicura partenza di Luka Romero in prestito e l’assenza di Samuel Chukwueze impegnato in Coppa d’Africa obbligano forse il Diavolo a rinforzarsi sulla fascia destra.

Non sono stati fatti a caso i sondaggi per Cyril Ngonge, l’ala destra dell’Hellas Verona ma che ha ormai firmato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il profilo era parecchio interessante, ma gli azzurri hanno battuto ogni concorrenza con un’offerta cash. Il Milan si sta allora guardando intorno, e dal Portogallo filtrano novità decisive in tal senso. C’è un osservato speciale in Liga Portugal.

Chi è Jota Silva: ruolo e caratteristiche

Ojogo rivela che il Milan ha osservato da vicinissimo domenica scorsa in Portogallo un talento offensivo della fascia. Si tratta di Jota Silva, classe 1999 militante tra le fila del Vitoria Guimares. Parliamo di un profilo che sta riscuotendo grande successo in questa stagione in corso. 23 presenze per lui, con 8 gol e 4 assist all’attivo. Jota Silva gioca pressoché a sinistra, ma sa occupare con altrettanta bravura anche la fascia opposta.

Inoltre, non disdegna il ruolo di centravanti Jota Silva. Il Milan, come specifica Ojogo, ha mandato un suo emissario domenica scorsa in occasione della gara di campionato tra il Vitoria e l’Arouca. Ma non è l’unico club ad aver messo nel mirino il talento 24enne. La fonte lusitana specifica infatti che ci sono anche Wolves, Tolosa, Nizza, Villareal e Nantes sulle tracce del nativo di Gondomar.

Ad ogni modo, il Vitoria non sembra affatto intenzionato a cedere Jota Silva a stagione in corso e dunque in questo gennaio. Lo farà in estate ma soltanto in caso di offerta allettante. Il Milan, se il giocatore continuerà a convincere, dovrà dunque aspettare il caldo mercato estivo.