Il Milan non molla Buongiorno: nuovo tentativo, cambia l’offerta

Sky Sport ha fatto il punto sul mercato di gennaio del Milan. Focus sulle prossime mosse che saranno incentrate sull’acquisto del difensore.

Il Milan è ancora alla ricerca del secondo profilo di difesa da regalare a Stefano Pioli per tappare i buchi causati dagli infortuni. Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori ne avranno ancora per un po’ prima di ritornare in campo. E con campionato ed Europa League da affrontare al massimo serve una batteria di difensori completa e valida. Lo ha ribadito Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan: “L’ottima prova di Gabbia non cambia le esigenze sul mercato. Serve un altro difensore”.

L’allenatore rossonero ha sottolineato che la dirigenza è a lavoro per trovare il più adatto difensore moderno da inserire in rosa. Il favorito, ormai lo sappiamo, è Alessandro Buongiorno del Torino. Il Milan sta provando e riprovando ad intavolare una trattativa per aggiudicarsi il classe 1999 azzurro, ma Urbano Cairo sta continuando a fare alto muro. È stato messo sul piatto come contropartita il cartellino di Lorenzo Colombo. Ma la valutazione che il Toro fa del suo difensore rimane sempre troppo alta.

Il Milan sta dunque sondando altre piste, ma da Sky Sport filtrano novità importanti sull’affare Buongiorno. Giorgio Furlani non è ancora disposto ad arrendersi.

Milan, nuovo tentativo nei prossimi giorni per Buongiorno

Manuele Baiocchini di Sky Sport ha fatto di recente il punto sulla trattativa del Milan per Alessandro Buongiorno. Il giornalista ha innanzitutto sottolineato che il club rossonero non vuole acquistare un nuovo difensore tanto per tappare un buco. “Se lo deve prendere per provare a coprire l’emergenza di questi mesi punterà su uno in prestito che possa rilanciarsi in questi ultimi mesi di stagione, altrimenti si proverà a fare un’operazione che vada bene per il presente ma anche per il futuro”, ha specificato Baiocchini.

Focus poi del giornalista su Alessandro Buongiorno. A detta sua, il Milan continuerà a provarci anche nei prossimi giorni. Di recente ha provato a convincere il Torino inserendo altre contropartite oltre a Colombo, come Jan-Carlo Simic e Davide Bartesaghi. Il problema è uno, ed è anche bello grosso: a Cairo e alla dirigenza granata interessa solo Lorenzo Colombo, ma la valutazione che il Milan fa del baby bomber è superiore a quella che ne fa il Torino. Dunque, al momento c’è distanza, e anche ampia, sulla parte economica.

Nei prossimi giorni si capirà se i granata cederanno all’insistenza del Milan, o se riusciranno a far muro fino alla fine del mercato. D’altronde, Buongiorno è ritenuto un giocatore fondamentale per gli schemi e gli equilibri della squadra di Juric.