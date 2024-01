Il Milan sceglie Sesko: è lui il bomber del futuro

E’ caccia all’attaccante in casa Milan. La Gazzetta dello Sport rivela come con Benjamin Sesko sia balzato in pole

Il 2024 sarà l’anno del bomber. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, rilancia il nome di Benjamin Sesko, in forza al Lipsia.

Il giocatore sloveno classe 2003, pagato dai tedeschi dal Salisburgo una ventina di milioni, ha una valutazione di almeno il doppio, e rappresenta il profilo perfetto per il Diavolo.

Il Milan vuole regalarsi un grande bomber e in estate si Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani faranno un importante investimento da non sbagliare. Chi arriverà dovrà garantire tanti gol per il presente e per il futuro.

Sesko al Lipsia non è proprio un titolare, ma in stagione ha giocato comunque parecchio, raccogliendo ben 23 presenze, per oltre 760 minuti disputati. In Bundesliga ha così segnato 3 volte, in Champions League 2 così come in Coppa di Germania, per un totale di sette centri. Lo scorso anno furuno 18 i gol in 41 match.

Milan, la lunga lista per l’attacco: ecco tutti i nomi sul taccuino del Diavolo

Il Milan ha voglia di regalarsi un grande bomber e la lista della spesa è davvero lunga. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sanno che non potranno per molto tempo su Olivier Giroud.

Il francese potrebbe lasciare il Diavolo già la prossima estate. Il suo futuro è tutto da scrivere: l’idea di proseguire al Milan chiaramente esiste, ma l’ex Chelsea è attratto dalla possibilità di fare un’esperienza in MLS. Ci sarà inoltre da capire cosa ne sarà di Luka Jovic, intenzionato a giocarsi le sue carte in questi mesi per prendersi il Milan.

A prescindere da tutto, però, il Diavolo si regalerà un nuovo bomber e come dicevamo i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sono davvero parecchi.

Ci sono chiaramente sia Serhou Guirassy dello Stoccarda che Jonathan David, entrambi restano delle opportunità, soprattutto se dovesse essere reinserito il Decreto Crescita per gli sportivo.

Si seguono con interesse, inoltre, anche Santiago Gimenez, che non smette di segnare in Olanda con la maglia del Feyenoord, Viktor Gyokeres, bomber dello Sporting, Folarin Balogun, Vangelis Pavlidis dell’AZ, e chiaramente Zirkzee del Bologna. L’olandese è stato seguito più volte dal Milan e il suo nome è sulla lista di Moncada, anche se la concorrenza è sempre più agguerrita.