In tribuna per Bennacer: assalto dall’Inghilterra, occhio alla clausola

Ismael Bennacer può lasciare il Milan: tremano i rossoneri, osservatori in tribuna per l’algerino, suonano le sirene della Premier

Il Milan trema. Ismael Bennacer può infatti lasciare il club rossonero, con un biglietto sola andata in direzione Premier League. L’algerino è attualmente impegnato in Coppa d’Africa dopo essere tornato in campo lo scorso mese di dicembre. Cinque le presenze, di cui due da titolare, prima di unirsi ai compagni di Nazionale.

Ha saltato tutti i primi mesi di stagione per un recupero dal grave infortunio patito sul finire dello scorso campionato, nel derby contro l’Inter, ed ora è pronto a dare il suo contrinuto alla causa rossonera. Almeno nei prossimi mesi, perché in estate le strade di Bennacer e del Milan potrebbero separarsi.

Come spiega il tabloid “Mirror”, alcuni osservatori del Fulham erano in tribuna in occasione del match tra Algeria ed Angola – terminato 1-1 – proprio per monitorare da vicino la prestazione del mediano. Il club inglese può infatti perdere Palhinha in estate ed il 26enne algerino è un’opzione più che concreta.

Bennacer, addio in estate? La clausola che favorisce la partenza

Bennacer, peraltro, ha rinnovato il suo accordo con il Milan recentemente fino al 2027 con tanto di aumento sostanziale dell’ingaggio a 4 milioni di euro l’anno. Nel suo contratto è presente una clausola di rescissione che permetterà a qualsiasi club di acquistarlo senza alcuna trattativa.

La clausola presente nel contratto di Bennacer ammonta a 50 milioni di euro e si attiverà a partire dalla prossima estate, a fine stagione quindi. Ciò nonostante, questa non è valida per tutta la durata della sessione estiva di calciomercato ma solo per le prime due settimane di luglio. Come se non bastasse, la clausola prevede anche il pagamento cash in un’unica soluzione ed è valida solo per l’estero.

Insomma, il Fulham ad inizio mercato dovrà decidere di esercitare la clausola ma solo rispettando determinate condizioni. In caso contrario sarà il Milan ad avere l’ultima parola sul calciatore. In casa rossonera, però, una cosa sembra chiara; nessuno è incedibile, come dimostrato dall’addio a Tonali nella scorsa stagione.

In caso di ingaggio da parte del Fulham, per Bennacer sarebbe un ritorno in Premier League; il ragazzo ha infatti vissuto due stagioni in Premier League, dal 2015 al 2017 nelle giovanili dell’Arsenal. Per il Milan, invece, una bella plusvalenza considerato come appena tre anni fa i rossoneri sborsarono circa 17 milioni di euro.