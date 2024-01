Luka Romero torna nella Liga, accordo trovato: i dettagli

L’argentino lascia il Milan e fa rientro in Spagna, dove aveva già giocato prima dell’approdo in Serie A: le ultime notizie sulla trattativa.

Dopo di mesi abbastanza anonimi con la maglia rossonera, Luka Romero è pronto per fare una seconda parte di stagione con un minutaggio superiore. È praticamente fatta per il suo ritorno nella Liga.

Il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha confermato che Almeria e Milan hanno chiuso l’accordo per il prestito secco fino a fine stagione. Niente diritto di riscatto, come invece pretendeva il Boca Juniors. Il giocatore era fortemente tentato dal trasferimento a Buenos Aires in una squadra storica, ma non è stata raggiunta l’intesa. C’erano altre squadre spagnole sulle sue tracce ed l’Almeria ha avuto la meglio, accettando di non inserire alcuna opzione di acquisto nell’operazione.

Romero dal Milan all’Almeria: l’obiettivo è giocare con continuità

Romero è nato in Messico, a Durango, e suo padre è argentino. È cresciuto in Spagna, dove nel 2015 il Maiorca lo ha ingaggiato portandolo fino alla Prima Squadra, con la quale ha debuttato nel giugno 2020 a soli 15 anni e 219 giorni. Il più giovane esordiente nella storia della Liga. Ha debuttato contro un’avversaria non banale: il Real Madrid. Nel 2021 la Lazio lo ha portato in Italia pagandolo solo 200 mila euro. Contratto biennale, poi niente rinnovo a causa delle commissioni richieste dall’agente.

Con la divisa biancoceleste 21 presenze e 1 gol, nell’estate 2023 il Milan ha deciso di puntarci. In rossonero solo 5 presenze ufficiali con 155 in campo. La decisione migliore per la sua crescita è un prestito in una squadra che possa dargli spazio. L’Almeria è ultima nella classifica della Liga con 6 punti, la salvezza è difficile. Vedremo se Romero riuscirà a ritagliarsi il suo spazio e ad essere protagonista. Ha delle qualità e spera di poterle mostrare con continuità.