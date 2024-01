Milan agli arabi, il giornalista conferma: “Ecco l’obiettivo di RedBird”

Bellinazzo ha commentato gli ultimi rumors inerenti la possibilità che quote del club rossonero passino a investitori arabi.

Il Milan ha indubbiamente una proprietà solida, ma da tempo si parla della possibilità che possa esserci qualche cambiamento nell’azionariato societario. Finora RedBird Capital Partners ha sempre fatto trapelare smentite, però nelle scorse ore sono emerse nuovamente indiscrezioni sulla vendita di quote.

Il giornalista Enrico Currò del quotidiano La Repubblica ha spiegato che Gerry Cardinale era atteso nel Golfo Persico dopo Milan-Roma e che alcuni emissari da Riyad sono venuti a Milano. Investitori riconducibili a Saudi Aramco, colosso saudita degli idrocarburi di proprietà statale, starebbero verificando la possibilità di comprare la maggioranza del azioni del club entro fine stagione. Dall’ambiente rossonero è filtrato che le interlocuzioni in Medio Oriente farebbero parte di strategie finanziarie e commerciali, senza una reale volontà di vendere.

Gli arabi comprano il Milan? Risponde Bellinazzo

La situazione non è del tutto chiara, anche se dei contatti esistono e si tratta di capire le finalità. Normale che RedBird e il Milan cerchino partnership nel mondo arabo, dove circolano tanti soldi e si possono sviluppare delle sinergie interessanti. Il club ha aperto una sede a Dubai nel novembre scorso e di recente ha annunciato la firma con CFI Financial Group, società degli Emirati Arabi Uniti che è diventata nuovo global partner rossonero.

Marco Bellinazzo è intervenuto nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati su Radio24 e ha risposto ai rumors sul presunto interesse saudita nei confronti del Milan: “PIF? Non so se si tratti di PIF nello specifico. Però posso confermare, avendo raccolto anche io delle voci, che ci sono dei contatti. RedBird vorrebbe trovare soci che permettano di ripagare il debito oneroso verso Elliott. Si sta guardando molto al mondo arabo“.

Al noto giornalista de Il Sole 24 Ore risulta che Gerry Cardinale stia cercando soci che entrino nel Milan, versando a RedBird soldi che poi verrebbero utilizzati per ripagare il debito contratto con Elliott. Come molti ricorderanno, l’attuale proprietà rossonera si fece prestare 585 milioni di euro (su un totale di quasi 1,2 miliardi) dal fondo della famiglia Singer per comprare il club. La scadenza per ripagare Elliott è fissata nel 2025, quindi c’è ancora tempo.