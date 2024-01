Milan, Devis Vasquez ceduto in Serie B: il comunicato ufficiale

Il club rossonero ha annunciato il nuovo trasferimento del portiere colombiano: giocherà in Italia nei prossimi mesi.

Devis Vasquez passa dal Milan all’Ascoli con la formula del prestito secco. Poco fa è stato diramato il comunicato ufficiale di questa operazione di calciomercato.

Il 25enne portiere colombiano ha disputato la prima parte di stagione in Championship, il campionato cadetto inglese. Ha giocato nello Sheffield Wednesday, con il quale ha collezionato 10 presenze. Inizialmente era stato scelto come titolare, poi ha perso il posto e non è stato più utilizzato. Il 3 ottobre l’ultima presenza in campo.

Vasquez ora si trasferisce all’Ascoli, dove proverà a togliere la titolarità a Emiliano Viviano. Non sarà semplice, l’estremo difensore italiano ha tanta esperienza e l’allenatore Fabrizio Castori lo ha sempre schierato dall’inizio. La decisione di trasferirsi nella squadra marchigiana potrebbe non essere stata la migliore per guadagnare minutaggio. Sulle sue tracce c’era anche il Lecco, altro club di Serie B.

Il portiere nato a Barranquilla è approdato al Milan nel gennaio 2023 per meno di 500 mila euro e non ha mai debuttato in Prima Squadra. Ha disputato solo un paio di partite con la Primavera rossonera.