@ML – Undinese-Milan, due rientri fra i convocati: c’è anche Giroud

In vista della gara di domani contro l’Udinese, MilanLive.it ha raccolto le ultime novità sui convocati di Stefano Pioli. Due rientri per il Diavolo.

Il Milan torna domani sera in campo per disputare la 21esima giornata di Serie A. Ci sarà l’Udinese a far da avversario tra le mura amiche della Dacia Arena. Una gara tosta dato che i rossoneri non sono mai riusciti a battere i friulani con Gabriele Cioffi in panchina. Ma il Diavolo ha ben chiaro il da farsi, volendo innanzitutto riscattare la sconfitta della gara d’andata per 1-0.

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa affermando che proprio quella disfatta ha insegnato tanto in vista della gara di domani. Le motivazioni sono altissime a Milanello, con l’assoluta intenzione di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. Il Milan ha avuto diversi giorni a disposizione per preparare la sfida contro l’Udinese. Mister Pioli ha dovuto fare i conti con le solite assenze, ma per domani filtrano buone notizie da Milanello.

A tenere in apprensione sono state soprattutto le condizioni di salute di Olivier Giroud. L’attaccante francese ha saltato l’allenamento di mercoledì a causa di un’influenza. Ma è tornato regolarmente a lavorare in gruppo nella giornata di ieri e sarà dunque a disposizione di Pioli per la trasferta alla Dacia Arena. È dunque nella lista dei convocati.

Milan, hanno recuperato: convocati per l’Udinese

I fari sono stati puntati anche sulle condizioni di Alessandro Florenzi e Marco Sportiello. Il primo ha rimediato un problema muscolare nella gara contro l’Empoli, ma da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. E come appreso da MilanLive.it sarà totalmente a disposizione di Stefano Pioli per la sfida all’Udinese. Stesso discorso per il portiere Sportiello, che ritorna a fare il secondo nelle gerarchie della porta. Smaltito l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori più di un mese. È tra i convocati.

Chi invece è assente dalla lista dei partenti per Udine è Marco Pellegrino. Come anche dichiarato da Stefano Pioli in conferenza stampa, il difensore argentino continuerà ad allenarsi e a disputare qualche altra gara con la Primavera. Proprio in merito a Pellegrino, l’allenatore rossonero non ha escluso la possibile partenza in prestito. Insieme a Luka Romero, anche il difensore potrebbe lasciare Milanello in questo mercato invernale. Sicuramente sin qui non ha dato segnali e garanzie sperate, con anche il lungo infortunio a condizionarne l’esperienza da novellino in rossonero. Il suo futuro resta un’incognita.