Non solo Romero: altra cessione in prestito, le offerte non mancano

Il Milan pensa alle cessioni: non solo Romero, in uscita anche un altro calciatore. Pronta la cessione in prestito, la possibile destinazione

Il Milan sfoltisce l’organico. Il ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal ed ingaggiato Terracciano a rimpolpare il reparto difensivo, i rossoneri in attesa di completare la rosa e regalare nuove pedine a Stefano Pioli agiscono anche sul mercato in uscita.

Krunic è ormai già da giorni ad Istanbul con la maglia del Fenerbahce, Luka Romero deve solo scegliere la prossima destinazione per terminare la sua stagione. Pochissimi minuti nel Milan fin qui, l’argentino è cercato da Almeria e Boca Juniors. Il 19enne apr al ritorno in Spagna anche se non disdegnerebbe una nuova esperienza “in casa” con la maglia degli Xeneizes.

Rientrato a Milanello con sei mesi di ainticipo dal prestito allo Sheffield Wednesday, in partenza anche Devis Vásquez, portiere colombiano che crescerà altrove. In difesa, con i nuovi arrivi, non c’è più spazio per Marco Pellegrino. Una sola presenza, anzi, poco più di un’ora in campo contro il Napoli prima dell’infortunio che l’ha tenuto fuori finora. L’argentino classe 2002 è ora recuperato e sarà convocato per la sfida contro l’Udinese ma potrebbe essere la sua ultima apparizione con la maglia rossonera.

Un’altra cessione in prestito: quattro opzioni

L’ex Platense, un profilo molto interessante su cui il Milan punta molto, al momento è però scalato nelle gerarchie del tecnico parmigiano. Da qui l’intenzione del club di far partire in prestito il calciatore argentino per fargli accumulare minuti ed esperienza.

Come spiega Calciomercato.com, sono già diversi i club che hanno bussato alle porte di via Aldo Rossi per avere in prestito il classe 2002. Werder Brema, ma anche Almeria, Cadice e Leuven accogglierebbero a braccia aperte il difensore. Al momento riflessioni in corso dalla dirigenza che nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva sul futuro del calciatore.

Pellegrino è stato uno dei colpi della robusta campagna acquisti estiva del Milan; tre i milioni di euro più bonus versati dai rossoneri al Platense. Un calciatore che era finito nel mirino di Mancini per un possibile futuro nella Nazionale italiana. Un’idea poi naufragata anche per la chiamata di Scaloni nell’Argentina, oltre che per il cambio sulla panchina azzurra.

E chissà che la cessione di Pellegrino – seppure in prestito – possa dare l’impulso definitivo a Moncada e Furlani per accelerare con il Torino per Buongiorno. Fin qui Cairo ha alzato un vero e proprio muro attorno al suo roccioso centrale ma non è un mistero come il ragazzo sia un pallino di Stefano Pioli.