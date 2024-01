Scippo al Milan: lo vuole il Barcellona

Il Milan rischia di essere scippato dal Barcellona: l’obiettivo è finito nel mirino di Laporta

In guerra ed in amore tutto è lecito recita un vecchio proverbio e stesso dicasi anche per il calciomercato. Una sfida continua tra i club, anche per soffiare quell’obiettivo ambito. Magari solo per toglierlo ad una diretta rivale, oppure per accaparrarsi la stella dal grande potenziale.

La bravura dei dirigenti è spesso decisiva per portare a casa un colpo di livello, a volte può incidere anche l’appeal del club. Di certo quando scende in campo il Milan per le avversarie c’è molto poco da duellare. Anche se il Diavolo, da solo, non può molto al cospetto dei top europei. Non è un mistero, infatti, che la nostra Serie A non sia più appetibile come un tempo e spesso i calciatori – ma non solo – preferiscono altri lidi.

E proprio per questa ragione, il Milan rischia di perdere un obiettivo: il Barcellona è su un suo obiettivo dichiarato in vista della prossima stagione. Non ci riferiamo ad un calciatore, bensì a Thiago Motta, l’allenatore del Bologna e forse la miglior rivelazione in panchina della Serie A.

L’allenatore al Barcellona: Milan spiazzato

L’ex centrocampista della Nazionale sta facendo miracoli in rossoblu. La squadra è settima in classifica a due punti dal quarto posto e solo nelle ultime settimane ha decisamente alzato il freno a mano, con un solo punto nelle ultime tre.

Ciò nonostante, piace eccome il gioco offensivo espresso dai felsinei e l’impostazione tattica data da Motta alla squadra. E non un mistero che il Napoli l’aveva cercato in estate, nella ricerca dell’erede di Luciano Spalletti. L’italo-brasiliano preferì declinare ma sembra ormai pronto per una big.

Il Milan ha individuato in Thiago Motta il perfetto erede di Stefano Pioli, la cui esperienza in rossonero sembra essere ormai al capolinea. A fine stagione sarà con ogni probabilità addio per dare il via ad un nuovo ciclo con un profilo giovane in panchina.

Le abilità di Motta, però, hanno attirato l’attenzione anche di altri club al di fuori dell’Italia. Su tutti il Barcellona, pronto a fiondarsi sull’allenatore in caso di addio di Xavi. Il tecnico campione di Spagna sta vivendo un momento difficile a Barcellona, soprattutto dopo il ko in Supercoppa nel Clasico e la sua posizione è in bilico.

Come afferma Radio Calatunya, in caso di addio di Xavi, sarebbe proprio Motta una delle opzioni per i blaugrana. Ricordiamo, peraltro, come l’allenatore del Bologna abbia giocato a Barcellona dal 2001 al 2007.