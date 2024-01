Dal Milan alla Salernitana: clamoroso ritorno in italia

Il calciatore molto conosciuto in casa Milan potrebbe presto avere un’altra occasione in Serie A, per tornare ad alti livelli.

Durante la scorsa sessione di mercato, quella estiva 2023, il Milan ha deciso di fare piazza pulita di moltissimi calciatori giunti ormai al capolinea della loro avventura rossonera. Il club ha ceduto diversi elementi che erano arrivati a Milanello sotto la gestione Paolo Maldini, quasi a voler mettere un punto e tracciare una riga.

Oltre alla cessione di Sandro Tonali, l’unica davvero difficile da digerire per l’importanza e la vicinanza rappresentativa dell’ex numero 8 alla tifoseria rossonera, tutte le altre partenze sono state digerite senza troppi problemi dall’ambiente. Nonostante tra i partenti vi fossero alcuni calciatori protagonisti dell’ultimo Scudetto vinto nel 2022.

Un calciatore, sicuramente non rimpianto dal Milan e dai suoi supporter, potrebbe però già fare ritorno in Serie A. Non con la maglia rossonera indosso, ma con quella della Salernitana, squadra a caccia di rinforzi per cercare di ottenere la salvezza. Un attaccante che potrebbe avere un’altra grande chance per mostrarsi nel calcio italiano.

L’ex Milan proposto alla Salernitana di Pippo Inzaghi

L’ex calciatore del Milan, pronto a ritornare in Italia per una nuova occasione, è Ante Rebic. Vale a dire l’attaccante classe ’93 di nazionalità croata, che ha vinto lo Scudetto con la maglia rossonera, ma che viene ricordato a Milanello soprattutto per l’esagerata discontinuità di prestazione.

Rebic è stato ceduto a titolo definitivo la scorsa estate al Besiktas, che lo ha accolto come una grande risorsa d’esperienza. Le aspettative però sono state disattese, visto che l’ex Milan è ancora a secco nel campionato turco, tanto che il tecnico Fernando Santos da dicembre ha deciso di metterlo in panchina ed utilizzarlo solo come risorsa nei finali di partita.

La novità svelata da Il Mattino è che gli agenti di Rebic avrebbero proposto il suo profilo alla Salernitana, visto che la squadra di Pippo Inzaghi è alla ricerca di una risorsa offensiva per la seconda parte di stagione. Un nome altisonante, visto che si parla di un ex campione d’Italia, ma che al momento non convince il club campano.

Dunque Rebic è una soluzione possibile ma per adesso non così prioritaria per la Salernitana, che preferirebbe per il ruolo di attaccante esterno il suo connazionale Josip Brekalo, in prestito dalla Fiorentina. Una cosa è certa: Rebic, dopo la deludente stagione scorsa con il Milan, continua nel suo periodo no e cerca nuovi stimoli per tornare quello di un tempo.